Mueren 580 personas en su casa por Covid

En lo que va de la pandemia por lo menos 580 personas en Baja California fallecieron en su hogar a causa del coronavirus, informó el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, quien dijo que esos hechos podrían suceder mientras siga la emergencia sanitaria.

Detalló que parte de los finados eran pacientes que a los que no se les practicó la prueba del Covid-19 pese a que estuvieron internados en una unidad médica; y otra parte, los familiares manifestaron que sus seres queridos presentaron síntomas de la enfermedad mientras estuvieron en casa.

Pérez Rico dijo que actualmente a los expertos epidemiólogos les falta analizar 40 expedientes de personas, de los 650 en total, para determinar si murieron por coronavirus u otro padecimiento.

“Esto sigue. El que tengamos un nuevo ejercicio no significa que acaba la pandemia, es todo lo contrario, ya tenemos por lo menos nueve meses de manejar esta situación, de ver cuáles son las áreas de oportunidades y corregirlas”, declaró.

El secretario puntualizó que en sesiones con los epidemiólogos se investigan las causas por las que a los fallecidos del coronavirus no les realizó la prueba del PCR, situación que buscan remediar con los exámenes de antígenos, cuyos resultados son confiables y obtenidos en 30 minutos.

Ayer la Secretaría de Salud reportó que de marzo a la fecha han muerto 5 mil 567 pacientes en los hospitales generales y en otras institucionales por el coronavirus, de ellos, mil 29 sucumbieron en el último mes. De acuerdo a los datos de la dependencia, diariamente fallecen 18.4 personas por la misma en- fermedad.

Sobre los casos confirmados, en los casi once meses de la emergencia sanitaria, 34 mil 146 personas se infectaron de Covid-19, de ellas en ellas en el último mes 4 mil 832 lo adquirieron.

Ayer los hospitales generales y hospitales del IMSS reportaron 74% de ocupación, en los cuales se atendieron a 547 pacientes en cama y a 176 en intubación. Ambas instituciones cuentan con 241 camas y 142 ventiladores mecánicos.

PROYECTOS DE AÑO NUEVO

Por otra parte, el funcionario dijo que a lo largo de 2021 se contempla las construcciones de nuevos hospitales generales de 170 camas en Tijuana, Ensenada y Mexicali.

Asimismo, se contempla regularizar las atenciones médicas ajenas al Covid y federalización de la nómina del personal médico para que gocen de salarios superiores y prestaciones laborales.

“El Covid no va a ir a ningún lado, todo lo contrario, ya va a ser igualito que la influenza, tuberculosis y hepatitis C, va a estar con nosotros. Cuando tú te enfermes puede ser Covid-19 si es que no sale una nueva cepa viral que se modifique”, expresó Alonso Pérez Rico.

VACUNA COVID

Respecto a la aplicación de la vacuna del Covid-19 de la compañía Pfizer, aunque se reservó la fecha, reiteró que no habrá influyentísmo para recibir la dosis, pues solo será para el personal médico del sector público y privado que atiendan a pacientes Covid-19.

Y sobre la venta comercial de la inmunización, como ocurre en Estados Unidos, dijo que para acceder a ella será bajo prescripción médica, la cual está sujeta al grupo de edad y grupos vulnerables.