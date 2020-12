Monta en huelga de hambre contra la Fiscalía

Tijuana.- La señora Mónica Martínez, quien desde el pasado 17 de enero busca a su hermano desaparecido, montó un campamento fuera de las oficinas del Centro de Apoyo para Personas Extraviadas.

Contó que ante la nula respuesta por parte de las autoridades tuvo que recurrir a manifestarse haciendo una huelga de hambre para exigir resultados.

Mónica asegura tener pruebas de que su hermano José Miguel Martínez Villanueva fue privado de la libertad por sus vecinos.

“No somos de aquí, yo llegue a Tijuana para darle una vida mejor a mis hijos y a los 3 meses cuando mi hermano iba a cumplir años me lo traje para que mirara a mis niños y celebrarlo, a los 15 días de estar aquí lo quisieron asaltar y el vecino apodado “El Negro” lo defendió, allí nació su amistad, pero una semana después de eso a mi hermano lo desaparecieron”, dijo molesta.

“Cuando mi hermano desapareció estaban los dos, “El Negro y José disque arreglando una bicicleta, le hablamos para que comiera, iba a ir a la tienda por tortillas y no volvió, según la mama del otro chamaco dijo que “El Negro” también había desaparecido pero no, vecinos miraron al Negro con su padrastro y mi vecina me pidió 9 mil pesos que porque según mi hermano le debía dinero, fue allí cuando comencé a sospechar”, contó.

“Entonces yo le dije a las autoridades, porque no querían hacerme caso, un día en la casa de la señora yo me encontré la mochila de mi hermano y las autoridades se la llevaron y me confirmaron que lo que tenía adentro eran documentos de mi hermano, era la mochila con la que desapareció”, agregó angustiada.

Dice que tiene testigos y más pruebas de que ellos están implicados en la desaparición, dice estar cansada de que le prometan resultados y no pase nada, está indignada y los días pasan sin tener a su hermano de regreso.

“Los días pasan, mi hermano ya volvió a cumplir años, 18 y no hacen nada”, expresó.

La hija de Mónica comenta que cuando sea grande desea ser una buscadora.

“Yo cuando sea grande quiero ser buscadora porque si mi mami muere alguien tiene que buscar a mi tío, y esa tengo que ser yo”, dijo con apenas cinco años.

“Si tienen un familiar o amigo desaparecido los invito a que no se rindan, nosotros podemos, si la Fiscalía no hace nada nosotros sí podemos, sus hijos no están solos, únanse, voluntarios quien pueda acompañarme, los invito a no desistir”, finalizó.