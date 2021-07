Migrantes de El Chaparral, sin posibilidades del asilo a EU

Tijuana, 20 de julio de 2021.- Las familias migrantes del campamento de El Chaparral no obtendrán el asilo humanitario de Estados Unidos, pues son incitados por grupos que van en contra de la salud y seguridad.

Así lo confirmó Edgar Ramírez, Agregado al Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, quien dijo que las mujeres y hombres migrantes tendrán mayores posibilidades de realizar el trámite si permanecen en un albergue o lugar estable.

No va a recibir (asilo) ningún migrante que se encuentre en este campamento de la garita de El Chaparral o en ningún otro campamento cerca de la frontera

Reiteró.

Ramírez mencionó que está suspendido el proceso para solicitar la protección estadounidense debido al Covid-19 y solo se atienden a las personas o familias que lo iniciaron antes de la pandemia o que están bajo el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

Carecen de servicios básicos

Sin embargo, mil 500 personas permanecen en el campamento, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM), quienes cumplirán más de cinco meses en ese lugar, en donde actualmente carecen de los servicios de agua, sanitarios, entre otras necesidades.

Y según los mismos migrantes dicen que continúan llegando más familias con la esperanza de ser atendidas por el presidente de la Unión Americana, Joe Biden.

El señor Azael, originario de Honduras, cumplió dos meses de vivir en el campamento, platicó que al llegar a Tijuana vivió en un hotel y después supo que un grupo de sus compatriotas se había ido a vivir a El Chaparral.

Comentó que estará porque varios de sus conocidos lograron cruzar al territorio mexicano con la ayuda de abogados, aunque se reservó el nombre de ellos.

“Me dijeron que no me moviera de aquí, aquí hay muchos que nos apoyan y por eso seguiré aquí para que me den auxilio”, expresó.