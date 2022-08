Mexican Timeshare Solutions: Especialistas en Cancelar Tiempos Compartidos

Tijuana, BC.- Mexican Timeshare Solutions es una empresa que se dedica a la cancelación de tiempos compartidos con más de 25 años de experiencia. Ayuda a las personas que no pueden seguir pagando su tiempo compartido o que simplemente ya no desean continuar con su membresía.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece Mexican Timeshare Solutions?

No pagar por adelantado por la cancelación de su Tiempo Compartido

Proteger su historial crediticio.

Dejar de pagar inmediatamente sus mensualidades y mantenimientos.

En su sección de blog ofrecen información relevante que puede resultar útil para las personas que tienen algún tiempo compartido, ya sea para informarse sobre su funcionamiento, mantenimientos o hasta la cancelación de su tiempo compartido.

En su sitio web, también cuentan con una lista negra de resorts, que funciona como foro, donde los propietarios de tiempo compartido pueden compartir sus experiencias con los resort.

Para las personas que quieren una atención personalizada y buscan cancelar su tiempo compartido, MTS ofrece la opción de una consulta gratuita, donde sus especialistas pueden resolver las dudas de quién los consulte.

Mexican Timeshare Solutions Garantía Cancelación

Además de ofrecer una asesoría gratis, ofrecen garantía, ya que como lo mencionan en su página: “sin resultados, no hay pagos”, esto quiere decir que, si no cancelan tu contrato de tiempo compartido, no debes pagar sus honorarios.

Mexican Timeshare Solutions Reseñas y Opiniones

Si lo que estás buscando son reseñas y opiniones de Mexican Timeshare Solutions en su web cuenta con una sesión de testimoniales o también pueden encontrar las típicas reseñas de Google que también pueden servirte como referencia.