Mexicali y Tijuana tienen la menor inflación de 2019

Baja California concentra las dos ciudades del país, Mexicali y Tijuana, con menor inflación a nivel nacional durante 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional el 2019 registró un crecimiento del precio de los productos un 2.8% comparado con 2018, una de las tasas de inflación más bajas desde 2015, aseguró el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina.

Datos del Inegi indican que tanto Tijuana como Mexicali son las dos ciudades con menor aumento en los costos de los productos en todo el País, ya que la primera reportó un aumento de 0.78%, mientras que la capital del Estado registró un 0.16% durante el año pasado.

El especialista manifestó que los indicadores económicos establecen que existe una estabilidad en los precios en la región fronteriza que comparten ambas ciudades, además de un mayor poder adquisitivo por parte de sus ciudadanos.

“Los costos de los productos en estas dos ciudades no aumentaron de manera desproporcionada; nos genera certidumbre en cuanto a la planeación económica, la planeación de las compras y de producción”, comentó.

Los antecedentes

Domingo Ramos informó que en años anteriores estas ciudades generalmente aparecían con las tasas inflacionarias más altas del país y que en el año 2017, con los aumentos a la gasolina, se elevó la inflación hasta el 8%.

“El incremento al salario mínimo al doble en 2018 se creía que habría un impacto inflacionarios, porque la gente iba a tener más dinero para gastar, pero no fue así; la política de incrementar los salarios mínimos en la zona fronteriza, en particular en Tijuana y Mexicali, no se contrapuso con la estabilidad de precios”, señaló.

El presidente del colegio de contadores añadió que el poder de compra se hace más efectivo, al subir los salarios y al no subir los precios de los productos, ayudando a que la población pueda acceder a más productos, bienes y servicios.

Destacó los factores que tuvieron Tijuana y Mexicali para un bajo crecimiento del precio de los productos también estuvieron relacionados con el dólar.

“Hubo una estabilidad en el tipo de cambio frente al dólar, una estabilidad en el gasto de Gobierno, no hubo tantas importaciones, no hubo aumento de la gasolina, y existió una estabilidad política con Estados Unidos”, indicó.

“Tijuana y Mexicali tienen una economía muy influenciada por el tipo de cambio, por el precio del dólar, es una economía dolarizada, importamos muchos productos, esto genera cierta dependencia de la política económica e internacional para la estabilidad de los precios en la región”, aclaró Domingo Ramos Medina.

Destacó que los precios de los productos se mantendrán bajos mientras no haya alguna reacción externa en Estados Unidos o un aumento en el costo de productos como la gasolina ya que es un producto que sirve para transportar mercancías.