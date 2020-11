Menores tras las rejas, una realidad de la que pocos hablan

Tijuana, BC.- Los crímenes cometidos por menores de edad cada vez son más comunes, entre los delitos frecuentes se encuentran: Portación de arma, tráfico de drogas, robo y homicidio.

“Estoy aquí por homicidio, pues tenía solo 16 años, era menor de edad, muy chica, me sentía que de alguna manera estaba manipulada, la persona ra mayor”, contó una de las internas.

Adolescentes que a su corta edad viven una realidad muy distinta a la de la mayoría pues algunos están pagando penas de hasta 5 años. Con la llegada del Covid-19 las actividades para ellos también se pusieron en pausa desde el pasado mes de marzo y tuvieron que implementar filtros sanitarios y visitas por video llamadas que duran solo 30 minutos.

“La visita virtual después fue algo que nos otorgó el centro, cada 15 días la visita de tu familia virtual, ellos vienen, se ponen en un espacio con computadora y a mí me ponen en otra y así es cómo nos vemos, también un cine recreativo donde nuestros familiares nos pueden traer comida como sabritas, dulces, sodas, todo eso”, relató.

La directora del Centro de Diagnóstico de Adolescentes, Lorena Huerta dijo que hasta el momento en ninguno de los tres centros de Baja California se han registrado jóvenes infectados por Covid-19, y comentaron que cuando llega alguien nuevo, es puesto en aislamiento hasta comprobar que no tiene la enfermedad.

“Afortunadamente en ni uno de los 3 centros hemos tenido algún adolescente positivo de Covid o que haya llegado infectado o con alguna sintomatología, sí han tenido gripes, pero son atendidos y los médicos nos dicen que son gripes estacionales”., comentó Lorena Huerta directora de medidas para adolescentes en el estado de BC.

En los Centros de Tratamiento para Adolescentes, destacó, se busca ayudarlos a reintegrarse a la sociedad, dándoles apoyo sicológico e impartiendo distintos cursos y talleres.

En Tijuana hay 22 internos, en Ensenada son 12 y en Mexicali 13; lo que da un total en todo Baja California de 42 jóvenes privados de la libertad y la pena máxima que pueden cumplir es de hasta 5 años.

“Esta experiencia si no la toman por las buenas y deciden sacar de esto solo lo bueno y quitar lo malo no les va a servir de nada, pero si lo aprovechan al 100% así están 3 días o 4 días, esto les va a servir mucho y que se den cuenta de que en estos días el propósito es que sean más personas, porque afuera pueden tener una máscara de ellos mismos o aparentar ser alguien que no son. Aquí yo terminé la prepa, yo pienso salir y seguir estudiando una carrera universitaria, me gustaría medicina o ingeniería, eso me llama mucho la atención y convivir con mi familia, vivir, vivir la vida”, confesó.