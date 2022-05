Mayo será mes decisivo para quitar carriles de SITT: Alcaldesa de Tijuana

Tijuana, BC.-El Ayuntamiento seguirá la ruta jurídica para tomar el carril del SITT durante el mes de mayo, periodo que será de vital importancia para un veredicto respecto al uso del carril, señaló la Alcaldesa de Tijuana.

Montserrat Caballero Ramírez indicó que hay grupos particulares que tienen interés en lo que pueda realizar el gobierno municipal, ya que afirmó que los interesados son inversores en el proyecto creado en 2016.

Es una situación que como ustedes saben que si en dos o tres o cuatro administraciones no se pudo resolver, hay que revisarla con pincitas para ver la estrategia y poder tomar los carriles”, mencionó.

Foto: Carlos Hernández

Buscan no advertir a grupos particulares

Caballero Ramírez descartó anunciar la estrategia del Ayuntamiento para no advertir a los grupos particulares y evitar una anticipación al posible movimiento, sin embargo aseguró que el carril si puede ser tomado por las autoridades municipales.

“Los grupos particulares son los que tienen el interés, los que han invertido en sus intereses económicos, porque esa línea no se hizo sola, participaron empresarios que no se donde están, no dan la cara abiertamente ni nos interesa”, sentenció.