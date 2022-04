Ayuntamiento busca habilitar carril del SITT para circulación libre

Tijuana, BC.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó que el Ayuntamiento ha evaluado la posibilidad de habilitar el carril del SITT para circulación libre en la ciudad, ya que calificó de urgente la situación del tránsito saturado en el municipio.

“Lo he considerado pero no es una facultad del municipio, yo quisiera retirarlos (carriles del SITT), para que ya se usen para la circulación, sin embargo es una cuestión que no atañe a mi persona, por eso estamos viendo qué vamos a hacer”, señaló.

Caballero Ramírez detalló que para liberar los carriles del Sistema Integral de Transporte se necesita la conjunción del Estado, pues hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo para poner en funcionamiento, o finalmente retirar el servicio.

“Estamos reestructurando la Secretaría de Movilidad, el arquitecto Javier Delgado ha hecho muy buen trabajo pero hay dos secretarias, una en el estado y otra en el municipio y ni una ni otra podemos destrabar el SITT”, indicó la Alcaldesa.