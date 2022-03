Actualiza SITT horarios de operación

Tijuana BC.- La Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable (SEMOV) a través del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) da a conocer los horarios de operación de lunes a viernes, sábados, domingos y días festivos de la ruta troncal Terminal Insurgentes-Centro.



El organismo de transporte informó que las unidades brindan el servicio de movilidad entre semana en un horario de 5:30 am a 8:00 pm, con una frecuencia de paso de 30 minutos; los días sábado es de 5:30 am a 7:40 pm, con salidas aproximadamente cada 30 a 40 minutos.



Respecto a los domingos y días festivos, el horario de operación es de 6:00 am a 7:00 pm, con una frecuencia de 45 minutos. Cabe mencionar que son salidas desde la Terminal Insurgentes ubicada en el Bulevar Insurgentes en la colonia Azteca.



Las ubicaciones

El Sistema cuenta con estaciones localizadas a lo largo de la Vía Rápida Oriente y Poniente, Paseo Centenario y Paseo de los Héroes en la Zona Río, avenida Revolución en Zona Centro, así como en la Garita de San Ysidro.



Algunos puntos de interés que recorre la ruta troncal son: Clínica 1, Central Camionera, Ceart, Crea, Hospital General, Palacio Municipal, Pueblo Amigo, Línea Internacional, Plaza Río, Jai Alai, Ermita y Cruz Roja.



Asimismo, en su recorrido por Paseo de los Héroes y Vía Rápida Poniente se ubican las estaciones Minarete y Ermita, respectivamente, cercana a centros educativos como la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Secundaria General No. 1 “Poli”, Secundaria Técnica No. 1, Cobach Rubén Vizcaíno y Conalep I.



En cualquiera de estos puntos, el usuario puede ascender o descender de la unidad de acuerdo a sus necesidades de transporte.