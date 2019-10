Mariguana: San Diego/TIJ en la frontera del consumo

San Diego, California.- Como si de tomar una cerveza en el patio de su casa se tratara, Solomon Ontiveros, residente de San Diego, se relaja fumando un cigarro de mariguana.

Aunque dice consumirla desde hace años, fue a partir de enero de 2018, cuando se legalizó el uso recreativo de esta droga en la ciudad, que empezó a hacerlo sin tener que ocultarse de las autoridades.

La apertura al uso lúdico del cannabis en California fue una buena noticia para sus consumidores, pero no tanto para productores, empresarios y autoridades de San Diego, ya que esta industria continúa en el camino a la regularización, y el mercado negro sigue operando.

Contraste en Tijuana

Del otro lado de la frontera, en Tijuana, autoridades federales destacan que desde la regulación comercial de la mariguana para uso recreativo en San Diego, los decomisos de esta droga se han incrementado.

“Es mi pensar, que como ya no les interesa o ya no hay mercado en Estados Unidos ya no les interesa pasarla porque ya no hay comercialización”, dijo el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Victorino Porcayo.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en Baja California se decomisaron 22 mil 790 cartuchos de mariguana líquida del 1 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2019.

Mientras que en conjunto, Policía Municipal, Ejército y Policía Federal aseguraron otros 20 mil, en su mayoría en el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez.

La mariguana líquida o “wax” ha ganado popularidad entre los jóvenes por la cercanía de Tijuana con California, que es uno de los estados con mayor producción de la sustancia en Estados Unidos.

Industria en crecimiento

Desde la década de los 90 el uso medicinal de la mariguana es legal en California y actualmente hay 40 fábricas de producción con permiso para cosechar la planta, ya sea en exterior o en espacios cerrados en San Diego.

Los productos a base de cannabis son muy variados, unos para uso medicinal y otros para consumo recreativo, por ejemplo chocolates y gomitas.

De acuerdo con el Departamento de Salud de California, el cannabis no se puede consumir en sitios públicos, lo que incluye el fumar, ingerir comestibles, o el uso de vaporizadores conocido en inglés como “vape”.

Para adquirir mariguana de uso recreativo en los dispensarios basta con presentar una identificación oficial que demuestre la mayoría de edad del comprador para obtener una licencia.

En el caso de los dispensarios de mariguana medicinal, los usuarios deben presentar una recomendación médica que es fácil de conseguir.

“La recomendación médica es extremadamente fácil de conseguir, hay muchos médicos que se especializan en eso, puede ser para las personas que tienen ansiedad, un problema para dormir, y cosas en las que te puede ayudar, así puedes conseguir la recomendación”, explicó Lincoln Fish, CEO de OutCo, un dispensario de cannabis medicinal en el condado de San Diego.

Hasta por teléfono un médico puede ofrecer consulta a un paciente y este obtiene la recomendación para el uso medicinal de cannabis a través de internet para luego imprimirla desde su casa, y llevar ese papel a un dispensario autorizado, aseguró, todo dentro de un periodo de 30 minutos.

De acuerdo al encargado del Departamento de Servicios de Desarrollo San Diego, Gary Geiler, en el Condado operan 23 dispensarios con permiso para operar y vender mariguana.

“Tenemos una lista de espera, pero solo tenemos cierta cantidad de permisos para otorgar debido a las reglas de la ciudad, no podemos dar más”, dijo Geiler.

Los permisos que otorga el Ayuntamiento de San Diego son diferentes ya sea para la producción, o venta de esta droga.

Uno de los requisitos para los dispensarios es que estén alejados de escuelas y dentro de las zonas identificadas como comerciales o industriales.

“Mi hijo y yo empezamos cultivando desde el 2011, en ese entonces no había licencias, pero ya se tenía la ley para el uso medicinal, y desde ahí empezamos con un sistema de entregas, no había muchas tiendas en ese tiempo, y la única manera que podías vender o mostrar tu producto era en sistema de entregas”, dijo George Sadler, presidente de Platinum Vape.

Platinum Vape es uno de los pocos fabricantes de vaporizadores y comestibles en San Diego, que cuentan con licencia de California para operar.

Falta regulación

“Es muy interesante que lo llamemos una industria, porque de hecho todavía no es una industria, una industria tiene una cadena de suministros estándar y así, y todavía no estamos ahí, pero vamos en camino”, expuso Fish.

Aunque cuenten con todos los permisos requeridos del Ayuntamiento y obtengan su licencia de operación por parte del estado de California, explicó Geiler, los operadores de dispensarios de mariguana no pueden utilizar el sistema bancario para depositar sus ganancias de este mercado debido a que la mariguana continúa siendo una droga ilegal a nivel federal.

“Las autoridades de la DEA pueden llegar en cualquier momento y llevarse todo, aunque tengo la licencia de California y los permisos de San Diego”, expresó Sadler.

Fish mencionó que aunque para la DEA la mariguana continúa siendo ilegal, esta agencia solo se concentra en los negocios clandestinos, y no en los que tienen permisos debido a que no se les da recursos para perseguir a los negocios con licencias y permisos.

Siguen clandestinos

Para las autoridades federales en San Diego, el método de extracción de aceite de cannabis en el mercado negro, se ha vuelto un problema en la región.

De acuerdo con información obtenida por esta casa editorial de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), en lo que va del 2019, se han desmantelado 27 laboratorios clandestinos de extracción de aceite de hachís, mientras que en 2018 fueron 28 laboratorios de este tipo en el condado de San Diego.

“Los dispensarios de mariguana venden aceite de hachís y productos que contienen aceite de THC, desafortunadamente para el consumidor, no hay supervisión sobre dónde se fabrican estos productos”, declaró el agente especial de la DEA en San Diego, Kameron Korte.

La mayoría de los dispensarios compran sus productos de aceite de hachís en laboratorios que operan ilegalmente, aseguró, aunque estos laboratorios son ilegales a nivel federal, los operadores de laboratorio no obtienen las licencias o permisos comerciales estatales o municipales necesarios.

Kameron Korte expuso que como resultado de lo anterior, no se supervisa el contenido o la calidad del producto.

“En los laboratorios de aceite de hachís que la DEA ha encontrado, comúnmente existen condiciones insalubres e inseguras. Por ejemplo, no hay presente extinguidores de incendios, alarmas contra incendios, y estaciones de lavado, para garantizar la seguridad de los trabajadores”, aseguró.

Los espacios de trabajo están sucios y se utilizan productos químicos peligrosos, destacó, sin embargo, están fabricando productos para el consumo humano.

“Este tipo de condiciones no son aceptables para ningún otro tipo de negocio legítimo que venda artículos para consumo, pero son extremadamente comunes dentro de la industria de la mariguana”, apuntó.

De acuerdo a uno de los químicos de OutCo, quien prefirió omitir su nombre, los laboratorios clandestinos de extracción de aceite de hachís son muy peligrosos debido al método que utilizan para la extracción, el cual es diferente a un laboratorio en regla, ya que en los sitios clandestinos se utilizan químicos inflamables, los cuales pueden provocar explosiones.

Uno de los casos registrados este año, fue en una casa de dos pisos en Mira Mesa, la cual explotó el 5 de mayo pasado, lo que reveló el laboratorio clandestino y dejó tres personas heridas, una de ellas con quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Reglas para consumidores

• No se puede consumir en sitios públicos, incluye fumar, comestibles, o vaporizadores

• No se puede vender sin licencia

• No se puede llevar de un estado a otro, aunque ambos estados hayan legalizado su venta

• No se puede cruzar de San Diego hacia Tijuana

• No se puede consumir dentro de 305 metros de una escuela, guardería, o centro juvenil

• No se puede conducir con un contenedor abierto de cannabis en un vehículo, tiene que estar en un paquete sellado o en la cajuela

• No se puede manejar bajo la influencia de la mariguana

Algunas reglas en dispensarios

• No se pueden vender comestibles

• No se puede fabricar comestibles

• No se puede vender mariguana para el uso recreativo, solo para el uso medicinal