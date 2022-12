Marcela está feliz porque el cáncer la dejará celebrar Navidad

Tijuana, B.C.- Como otras pacientes, Marcela Isabel Canseco está feliz porque por fin podrá celebrar la Navidad con su nieto y resto de familia que la acompañan en su lucha contra el cáncer de ovario.

Hace dos años le detectaron el padecimiento, el cual había confundido un dolor abdominal causado por la gastritis o colitis que la hizo llegar hasta el Hospital General de Tijuana (HGT).

La señora Canseco, actualmente de 55 años, platicó que a sus 53 inició el tratamiento oncológico de manera oportuna y hasta el momento lleva las de ganar.

Me siento muy alegre, muy contenta, más ahorita que no tengo muchos síntomas. El 11 de septiembre de 2020 me operaron rápido en el HGT, gracias a Dios”, expresó.

Marcela destacó que su nieto es su motivación principal para recuperar totalmente su salud y cumplir con las consultas médicas.

“Le voy a echar muchas ganas por mi nieto, mis hijas, hasta dónde Dios diga. Mi nieto es mi motivación porque está conmigo. Él es mi motor para salir adelante, mis hijos y mi hija Yuridia que está conmigo cuando estoy con los síntomas de la quimio”, dijo.

Apoyo de las AC

Además está agradecida con otras mujeres y niños que también están en plena batalla contra el cáncer, así como con los médicos del HGT y la fundación Uniendo Corazones Mujeres con Cáncer A.C.

“Al doctor Morales lo quiero mucho, es un doctor que prácticamente me dice las cosas tal cual son y le echo muchas ganas. Gracias a Dios no he perdido ningún medicamento, aquí el hospital me ha estado apoyando, lo único que compré fue una quimioterapia”, mencionó la paciente.

Por su parte, Marina Del Villar García, fundadora y directora de la AC, señaló que las autoridades de la Secretaría de Salud de Baja California en el Año 2023 deben cumplir con los fármacos y estudios oncológicos como lo establecen los médicos.

“Que el medicamento llegue en tiempo y forma y me refiero a que no lleguen atrasados, que no haya faltantes, que estén los medicamentos que son necesarios para las personas que están en tratamiento. Sería grandioso que nuestros servidores públicos nos hicieran el favor de otorgarnos ese aparato que tanto lo requerimos porque la comunidad es muy grande, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y que el aparato no se fuera a Mexicali”, sostuvo.

Del Villar García ayer con el apoyo de una unidad médica del sector privado entregó despensas a pacientes oncológicos del HGT, pues la enfermedad es una de las que también afecta la economía familiar.