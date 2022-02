Maquiladoras llevan a empleados a vacunarse contra el Covid-19 en Tijuana

Tijuana, BC.- Arribaron al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) más de catorce autobuses con personal de distintas empresas para adquirir su refuerzo de la vacuna Anti Covid-19, durante la jornada de vacunación de este miércoles.

“Nos dieron la opción de venir desde ayer, la tomamos porque es importante ponerse el refuerzo, con tanta variante uno ya no sabe”, indicó Francisco Balcázar López, trabajador de una empresa que llevó más de 100 empleados a vacunarse.

Señaló que llevaba 15 minutos formado en la fila y que no tenía prisa por recibir la dosis, pues su misma fuente de empleo fue la que organizó el traslado de los trabajadores al punto de vacunación, sin embargo aceptó tener incertidumbre por los efectos secundarios.

“No sabría decir si me sentiré mal o no, con la primera dosis no me pasó nada más que el dolor común del brazo”, mencionó Balcázar López, de 36 años, quien se formó junto a cinco de sus compañeros, quienes también entraron en el rango de edad de 30 a 39 años.