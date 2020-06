‘Manuel de Jesús era como un maestro’

Como un “maestro” y entregado a sus pacientes fue descrito Manuel de Jesús Merino Valencia, el enfermero del IMSS que falleció de Covid-19 el pasado 1 de junio.

Abigael Martínez, quien consideró ser su mejor amiga, lo describió como una persona con mucho conocimiento, casi era un médico internista.

“Todos los médicos se apoyaban en él, siempre fue muy reservado, su círculo de amistad eran pocos, pero todos sabían que podían contar con él porque nunca te decía que no”, narró.

Martínez, quien fue enfermera del IMSS, comentó que hace un año aproximadamente renunció ante las carencias en el instituto, las cuales sufrió Merino Valencia, quien le solicitó cubrebocas N95 y overoles ya que tenía contacto directo con pacientes de Covid, y en el instituto no se los daban.

Los cuidados

Cuando fue diagnosticado con el virus, ella lo cuidó en su hogar durante dos semanas, sin embargo, lo llevó al hospital para que lo atendieran al no avanzar favorablemente, en donde estuvo una semana.

“Yo ya le había preparado todo el cuarto porque ya lo iban a dar de alta, entonces cuando lo iban a empezar a dar de alta yo hacía videollamadas, pero yo no lo miraba bien, todavía traía insuficiencia respiratoria”, comentó.

Durante el tiempo que lo estuvo cuidando, le comentó que quería cambiar algunos aspectos de su vida, e inclusive le recomendó pasar más tiempo con su esposa e hijo.

“El darlo todo por el servicio es bueno, es bueno ser una persona que no te duele quedarse tiempo extra, que no te duele sacrificar cosas, pero tampoco lo es todo. Él dejó su vida personal a un lado por estar en el hospital que al fin de cuentas no le dio nada más que la muerte”, expresó.

Recordó que Manuel de Jesús no quería que lo internaran porque tenía un presentimiento de que ya no iba a salir, pero consideró que era lo correcto para que tuviera una buena atención médica.

Su esfuerzo

Pero dijo sentir mucha tristeza por su fallecimiento, reiteró que era un hombre muy inteligente, que tuvo clientes importantes de mucho dinero, gracias al cariño que le tenía a su trabajo.

“Él levantaba los pacientes, los sacaba, tuvo mucho paciente privado y siempre estaba muy pegadito a sus pacientes”, agregó.

Por último, Martínez pidió a la ciudadanía dejar a un lado las cadenas de oración por Facebook y en memoria de su amigo usar cubrebocas y no salir de sus hogares.

Y al Gobierno cuidar a su personal médico con los insumos necesarios, ya que son los que cuidan a la población, arriesgándose todos los días.