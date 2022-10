Madre solicita apoyo urgente para su hija que fue golpeada afuera de secundaria

Tijuana, B.C.- La señora Blanca Sandoval Miranda pidió el apoyo de la población para poder realizarle unos estudios médicos a su hija Sherlyn, de 14 años, quien fue agredida a golpes presuntamente por una estudiante.

Los hechos ocurrieron afuera de la Secundaria Técnica Número 27, de la colonia Flores Magón, el día martes 18 de octubre a las 14:00 horas, cuando la menor fue sorprendida por una joven que de un jalón de cabellos la azotó en el piso y golpeó la cara.

La menor se convulsionó y fue necesaria la intervención de las autoridades del plantel, policía municipal y personal médico.

Agresora

El director del plantel aseguró que la agresora no pertenece al plantel, quien al parecer su compañero también agredió a un joven que trató de defender a Sheryln.

Te puede interesar: Obtienen migrantes protección de Estados Unidos

Sandoval Miranda comentó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le negaron la atención médica a su hija por considerar que fueron golpes de una pelea y no de un accidente. Actualmente presenta dolores de cabeza y problemas de visión.

Por ello, le realizó estudios en consultorios privados donde ha gastado más de cinco mil pesos y todavía faltan más exámenes para poder presentar formalmente la demanda ante la Fiscalía General del Estado.

Me mandaron a hacerle un estudio de la columna vertebral. Me mandaron a hacer un estudio con un otorrinolaringólogo porque ella no escucha bien, es muy sensible al ruido. Ve borroso con el ojo derecho, le duele la parte de la nuca”, expuso la señora Blanca.

Si desea apoyarla en los gastos médicos puede contactar en el facebook Luz Bey.

Te puede interesar: Sofocan incendio en Agua Caliente

“Me siento mal, porque no quisiera que otras personas estuvieran en la situación en la que estoy ahorita. Dicen que no la golpeó, pero tiene más golpes internos y lo que me preocupa es que tenga secuelas más adelante a consecuencia de que estuvo convulsionando por los golpes. Mi hija tiene mucho miedo, no quiere salir, piensa que la van a golpear, tiene mucho miedo”, agregó.