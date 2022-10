Obtienen migrantes protección de Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Después de un largo proceso la señora Itzela pudo ingresar a Estados Unidos por la garita de El Chaparral , gracias a un permiso que esa nación otorga a las personas que sufren extrema violencia.

Platicó que es originaria de Tepalcatepec, Michoacán, en donde en los últimos cinco años sufrió atentados de parte del crimen organizado, mismo que se apoderó de su hogar.

Itzela huyó de su comunidad el 22 de septiembre del presente; al llegar a Tijuana consiguió el apoyo de los activistas migrantes para iniciar el trámite del ‘parole’.

Siento felicidad, después de un mes me cayó de sorpresa, me dio mucho gusto, porque ya podré estar con mi hijo y tranquila de que ya no estaré peligrando”, expresó.