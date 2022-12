Madre que sufrió quemaduras al salvar a su hijo, sigue sin apoyo del gobierno

Tijuana, B.C.- Una semana después de haber sufrido quemaduras de tercer grado durante el incendio de su vivienda, María Teresa Arce sigue sin recibir apoyo o atención médica tras no poder ser ingresada el pasado 28 de noviembre a un hospital por la saturación de personas con heridas de bala.

Debido a las circunstancias con su vivienda, sus lesiones y a que desde meses antes tenía previsto visitar a su madre, actualmente María Teresa se encuentra en la ciudad de Puebla, donde su familia le realiza las curaciones.

Lo que hice es venirme con ella porque la verdad estoy muy mal, no quiero andar para allá y para acá y mis heridas no sanan, tengo que estar estable y como la casa ya no está bien compuesta pues estoy ahorita con mi mamá”, dijo.

Desde el accidente, han pasado 7 días sin que hasta el momento haya recibido apoyo de ninguna institución municipal o algún hospital.

Detalló que las curaciones las ha podido realizar por las donaciones de material de curación y medicamentos que los ciudadanos le han donado y que no ha podido ver a doctores debido a los costos de reparación del hogar que renta, mismos que debe afrontar y que ascienden a 128 mil pesos.

Intervención quirúrgica

Explicó que aunque su casera no la ha presionado para ello, ella se siente presionada debido a que su condición no le permite moverse mucho y sus heridas no sanan, pues requieren de intervención quirúrgica.

La madre de un menor de 9 años expresó que el pasado sábado recibió una llamada del director de un hospital al que no pudo identificar, mismo que quedó en averiguar lo sucedido y volvería a comunicarse, aunque esto todavía no ha sucedido.

“Dice que era director, no sé de dónde y me dijo que quería ver eso que por que un periodista había comentado eso y la verdad le dije que sí, ‘pues sí la verdad es cierto porque no me atendieron y me mandaron a la Cruz Roja’ y yo ahorita me estoy atendiendo con el medicamento que nada más la gente me ha estado dando”, señaló.

Sobre el día del siniestro, refirió que ningún hospital de la ciudad pudo ingresarla, por lo que fue trasladada a Rosarito donde tuvo la misma suerte a causa de la saturación de heridos por una balacera.

A causa de esto, los paramédicos la llevaron a la Cruz Roja, donde solo recibió curaciones menores y fue dada de alta 3 horas después, pese a que sus lesiones requieren intervención quirúrgica.

Si usted desea realizar alguna contribución en apoyo a la situación de la señora María Teresa Arce Romero, puede comunicarse al número 664 291 0972.