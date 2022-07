Madre pide ayuda a la gobernadora para encontrar a su hija

Tijuana, B.C. – Stefany Ramos desapareció el 27 de noviembre de 2021, a la edad de 16 años, en la ciudad de Tijuana, Baja California, cuando fue a trabajar y nunca regresó a casa.

"Te quiero decir que te amamos, y que si sigo de pie es por ti, y que yo no puedo olvidarte, yo no puedo decir que te perdiste y resignarme, yo te voy a seguir buscando, te amo mucho", son las palabras de Zury Rodríguez, mamá de Stefany Ramos.

Zury ruega la ayuda de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para encontrar a Stefany. Ya que asegura que en estos meses las autoridades no le han dado razón sobre la investigación.

Yo quiero pedir ayuda a la gobernadora, Marina de Pilar, que por favor se ponga en mi lugar como madre, yo no puedo seguir esperando, que yo necesito que busquen a mi hija, al fiscal General del Estado, Ivan Carpio, que por favor atiendan mi llamado. Mi hija no ha sido buscada, hasta la fecha no la han buscado, yo no puedo dormir tranquila en estos siete meses porque no tengo el consuelo de que estén buscando a mi hija, me dicen que no la pueden buscar por secuestro porque no pidieron dinero, me dicen que no la pueden buscar por trata porque ocupo más pruebas, pero hay videos donde a ella no se le ve salir de su lugar de trabajo", aseguró Zury.

"Los dueños del lugar cayeron en contradicciones, nunca me dieron la cara, nunca han dado una explicación y ya pasaron siete meses, ¿Cuanto tiempo más tengo que esperar?", preguntó llorando.

"Yo les pido que me ayuden y a la comunidad que por favor si saben algo de mi hija, si vieron algo pueden hacer una llamada anónima al 911 a 089 o al número de la comisión estatal de búsqueda. Yo lo único que quiero es volver a ver a mi hija", pidió.

La falta de resultados por parte de las autoridades, y las constantes extorsiones, la llevó a unirse al colectivo de búsqueda “Todos somos Erick Carrillo”, quienes asegura, han sido los únicos en apoyarla. Hoy su amor de madre es el que la guía en una búsqueda que pareciera imposible.

El deseo de encontrar a su hija

"Ya pasaron siete meses de esta pesadilla que no le deseo a nadie, no es justo que nos estén desapareciendo, no es justo que no se le busque cuando hay personas, cuando hay ubicaciones y testigos, no es justo que no hagan nada”, reclamó Rodríguez.

Aseguró temer por su vida, pero que el deseo de encontrar a su hija es más fuerte que su miedo.

"Yo sí temo por mi vida, pero mi amor de madre es más fuerte que mi miedo, quiero que todo Tijuana se entere de que Stefany Ramos está desaparecida, y que su mamá la está buscando y que no va a parar hasta encontrarla, yo amo a mi hija, amo a mi hija y solo quiero que este bien", apunto Zury Rodríguez.

Zury narro el día en que su vida cambió, la desaparición de su hija:

"Ella desapareció el sábado 27 de noviembre, ella salía a las 17:00 y ese día yo no podía ir por ella, entonces me dijo que no me preocupara, que le iba a hablar a una amiga para que la acompañara. Pasaron dos horas y me empecé a preocupar, le empecé a marcar y su teléfono estaba ocupado. Su amiga me dijo que no había podido ir, que le marcó como a las 16:30 y que ya sonaba apagado el celular”, recordó.

La madre de Stefany, la señora Rodríguez, asegura que su misteriosa desaparición tiene que ver con su lugar de trabajo.

“Ella laboró en un restaurante en la calle 8 y Constitución en la zona centro y por lo regular yo iba por ella. Al día siguiente, el domingo yo encontré la blusa de mi hija y su cargador en el restaurante, cuando fui a la hora de salida, estaban los dueños haciendo limpieza y entonces yo volví a preguntar si mi hija se había comunicado y no me fui, me quede observando el lugar y alcanzo a ver la blusa de mi hija, entonces le dije a la señora que esa blusa era de mi hija y ella me dice que no, que mi hija venia vestida de negro, le dije que no que sí era de mi hija" describió.

Si sabes información que ayude a dar con su paradero comunícate a los números:

911, 089, CAPEA, Centro Apoyo Personas Extraviadas o Ausentes: 664 900 7430