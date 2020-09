Madre busca recuperar el cuerpo de su hijo a como dé lugar

Tijuana, BC.-“¡No me van a detener, no me van a detener!, no me importa si recuperar el cuerpo de mi hijo me va a llevar a la cárcel”. Ese es el pensamiento de Bárbara Martínez.



En redes sociales se viralizó un video donde se le aprecia llorando, dice que desde hace dos años sabe que en una casa está el cuerpo de su hijo y desde entonces no lo puede recuperar.



“Una firma falta para poder sacarlo de ahí”, comentó sobre su hijo César Ezequiel Rico Cerda, quien fue asesinado cuando tenía 17 años.

Dos personas le dijeron a Bárbara que en una vivienda de lase encontraba el cuerpo de su hijo. La primera persona que le contó, iba a funcionar como “testigo” ante las autoridades y también lo mataron.Junto a colectivos que buscan a los desaparecidos ha logrado entrar un par de veces a la vivienda pero no ha tenido éxito. “Estaba escarbando por otro lado, era más cerca de la ventana”, dijo en entrevista.Comentó que en la entrevista que las autoridades no le permiten entrar una tercera vez, le ponen trabas, le lanzaron una advertencia sobre que podría ir a prisión por invadir propiedad privada y eso no le importa.

La impotencia le gana, sabe que será imposible reconocer a su hijo. “Yo sabía desde hace cinco meses que lo mataron que estaba ahí, ahora me van a entregar puros huesos y voy a tener que esperar la prueba de ADN”, compartió.El Subprocurador de Investigaciones Especiales Ricardo Iván Carpio no le ha resuelto cuando podrían ingresar de nuevo para hacer otra búsqueda, le han alargado la respuesta por motivo de que una compañía tiene que ingresar con maquinaria para hacer los trabajos y esa compañía no les da respuesta.En el video en redes sociales se refleja que Bárbara Martínez no puede más con el dolor. “Yo no quería reventar así. Hoy reventé” dijo entre lágrimas.