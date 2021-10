Lupita vuelve a bailar y brincar tras luchar contra un raro tipo de cáncer

Mexicali, BC.- Lupita “N” juega, brinca y disfruta del baile, actividades que hace dos años parecían ya no podría realizar, al presentar un raro padecimiento que inició con fuertes dolores, fiebre y otras molestias, las cuales conforme avanzaron le impidieron caminar.

Yuliana “N”, madre de la pequeña, comentó que su hija se desarrollaba como cualquier niña; sin embargo, tres meses antes de cumplir 2 años empezó a cojear del pie izquierdo; se quejaba de un dolor en la cadera y casi todos los días presentaba fiebre, por lo que decidieron llevarla al Hospital de Ginecopediatría con Medicina Familiar (HGP/MF) No. 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Mexicali.

El hematólogo pediatra, Rey Manuel Hurtado, médico responsable del caso, explicó que la paciente ingresó en septiembre de 2019 por presentar un dolor en cadera, el cual limitaba su marcha y luego ya no pudo caminar; además le afectaba piel, cuero cabelludo y tenía nódulos en el cráneo.

Video: Cortesía

De acuerdo con el especialista, con estudios de rayos X se detectó un tumor a nivel de hueso iliaco (forma parte de la cadera), se solicitó biopsia, con la que se obtuvo el diagnóstico de histiocitosis de Langerhans.

Esta enfermedad se caracteriza por una proliferación anormal de un tipo de células que existen en la sangre, pero éstas migran a diferentes órganos, principalmente se manifiesta en la piel o en los huesos y puede presentarse también en el sistema nervioso central, médula ósea, hígado etc.

El caso de Lupita, añadió Hurtado, se inició con tratamiento de quimioterapia, el cual dio resultado rápidamente, pues evolucionó favorablemente; así que de ser una niña en postración por el tumor, en una semana ya estaba brincando, saltando. Cada que asistía a su consulta médica mostraba esa energía que le permitió llegar al final de su proceso en diciembre de 2020, totalmente libre de su enfermedad.

Aunque el doctor Hurtado me dijo que ese tipo de cáncer se cura más rápido no estábamos tranquilos, nos imaginábamos lo peor con sólo escuchar que le darían quimioterapias, pero afortunadamente en las primeras sesiones mi hija presentó mejoría; desaparecieron sus bolitas, disminuyeron las llagas, ya no tuvo fiebre y en poco tiempo pudo caminar de nuevo”, detalló la señora Yuliana, acompañada de su esposo, Blas.