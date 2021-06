Lupita Jones afirma que el PES le ofreció 5 mdd por declinar; Hank lo desmiente

Tijuana.- Cinco millones de dólares es el precio que ofrecieron por la capitulación de Lupita Jones a favor del candidato del PES (Encuentro Solidario) Jorge Hank Rhon, dijo la candidata de la alianza Va por BC, durante un encuentro con simpatizantes de Ensenada el sábado pasado.

En la mesa le pusieron la millonaria suma pero que fue una oferta que sí pudo rechazar debido a su compromiso con el proyecto del PAN-PRI-PRD, dijo Jones, quien quedó registrada en video.

“Aquella gente que se quiera vender, pues que se venda. Yo no compro”, fue la respuesta de Jorge Hank a la acusación de la ex Miss Universo, cuya campaña no ha aclarado si ya presentó o presentará denuncia legal ante las autoridades ni tampoco ha especificado el nombre del supuesto comprador.

A su estilo, el dueño de los Xolos de Tijuana y Grupo Caliente añadió: “Para mí son como las campanadas: las escucha el que quiere. Pues ya estuvo suave. Que traigan pruebas, si de veras tienen pruebas de que quiero comprar a alguien”.

Polemicas

La polémica entre ambos competidores se ha intensificado conforme ha avanzado el proceso electoral, cambiando a tonos más intensos que este lunes tocaron su cenit con las acusaciones de Jones Garay.

Entre las polémicas recientes, destacó el supuesto calificativo de “basura” hacia Jones por parte de Hank Rhon, quien aclaró lo dicho y pidió una disculpa.

La declaración de la candidata aliancista se da a solo dos días para el fin del periodo de campañas, y seis para las elecciones generales del próximo domingo 6 de junio.

"Si alguien está comprando no soy yo, y si alguien se está vendiendo no es cliente conmigo", añadió el candidato del PES.

Con motivo de la declaración difundida a nivel nacional, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California a cargo de la Fiscal Marina Ceja Díaz, instruyó la apertura de una carpeta de investigación oficiosa a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.