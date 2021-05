Cierra Jorge Hank Rhon su campaña en Estadio Caliente

Tijuana.- El Estadio Caliente fue el escenario del cierre de campaña del candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, en Tijuana.

Desde las 11:30 horas, los seguidores de Hank Rhon pintaron de morado las gradas del estadio para mostrarle su apoyo por última vez previo a la jornada electoral del domingo 6 de junio.

Con la presencia de los candidatos a diputados por el Partido Encuentro Social, el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores, y la hija de Julián Leyzaola, Indira Leyzaola, Hank Rhon apuntó que el 6 de junio brindará la oportunidad de un cambio para Baja California que Morena quedó debiendo en la última administración.

“El domingo 6 de junio tenemos todos la oportunidad de salir a votar y, al votar, enseñarles a los que están que este estado es nuestro no de ellos; el 6 de junio les vamos a demostrar que es lo que queremos los bajacalifornianos que es que desaparezca la sed, que regrese la posibilidad de que nuestros hijos salgan, que vayan a la esquina y vengan cuando quieran”, manifestó.

Una de las ventajas sobre los otros candidatos, aseguró Jorge Hank, es la división que existe en Morena en Baja California y que le dará varios votos.

“Los morenistas de Bonilla no sirven para hacer una tortilla, están los morenistas de “Chucho” que ahí están haciendo su lucha y los morenistas de López Obrador que están con nosotros porque saben que nosotros no robamos, nosotros no traicionamos y nosotros, en especial yo, no mentimos”, declaró.

Sobre la candidatura de Julián Leyzaola, consideró que, si bien su nombre no estará en la boleta, es el único con la capacidad necesaria para combatir la inseguridad y disminuir los homicidios.

“Leyzaola va a ser nuestro presidente, es el que nos va a poner en paz la ciudad, es el que tiene los suficientes arrestos para hacerlo, ya lo hizo aquí, ya lo hizo en Juárez, lo que queremos es tener paz en Tijuana”, apuntó.

Jorge Hank Rhon finalizó pidiendo a los colaboradores del PES a continuar con su labor en la jornada de elecciones porque su trabajo tendrá como premio seis años de buen gobierno.

“Vamos a trabajar, a utilizar un ratito de un domingo, dos o tres horas, para poder cambiar un día por seis años de buen gobierno”, puntualizó.