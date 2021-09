Luis Gerardo Andrade y Gerardo Andrade: Unidos por la sangre y el talento

Tijuana, BC.- Algunos papás trabajan arreglando carros, otros curando a gente o construyendo casas, pero el padre de Luis Gerardo Andrade se ganaba la vida dibujando, situación que para sus compañeros de primaria era inconcebible.

A años de distancia, Luis Gerardo comparte que esa plática con sus amigos de la infancia es uno de los recuerdos más entrañables, historia que se puede repetir porque los une la sangre y la tinta.

Además del nombre, Luis Gerardo también heredó el talento de su padre: Retrata las problemáticas de la sociedad a través de cartones periodísticos, los cuáles desde hace casi una década se publican en GRUPO HEALY (GH).

El trabajo de Luis Gerardo Andrade y Gerardo Andrade (in memoriam) puede apreciarse en “Hijo de Tigre...Rayitas”, exposición montada en la galería de la Casa de la Cultura de la colonia Altamira.

“Cuando dije: ‘mi papá dibuja’, todos se me quedaron viendo, los niños no entendían lo que era trabajar y ganar dinero dibujando”, recordó el caricaturista editorial.

Proveniente de Hidalgo, la familia de Luis Gerardo llegó a Tijuana a finales de la década de los 60, como la mayoría de quienes conforman esta ciudad, arribaron sin nada, pero con ganas de trabajar y salir adelante. Él nació en esta frontera años más tarde.

Gerardo Andrade estudió artes y su talento lo llevó a ser un reconocido caricaturista, pionero de ese género periodístico en la región. Entre sus logros está la publicación de un ejemplar con sus caricaturas en la primera Feria del Libro de Tijuana en 1980.

“Mi papá decía ya me voy a trabajar, pero en lugar de irse, se metía a su estudio y ahí permanecía horas”, compartió Luis Gerardo.

A diferencia de su padre, él nunca tomó clases de dibujo y no contemplaba ser caricaturista, pero su don y el destino le tenía otros planes.

Es algo que no perseguía, no buscaba, empecé mi carrera como reportero y mi editor Fausto Rincón un día me dijo: ‘necesitamos que hagas un cartón’, pensé que iba a ser algo de un día, pero ya tengo desde el 2014”, comentó.