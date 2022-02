Luis Antonio López “Mimoso” plasma sus huellas en Plaza Santa Cecilia en Tijuana

Tijuana, B.C.- Emocionado, el cantante Luis Antonio López “Mimoso” plasmó sus huellas en la Plaza Santa Cecilia.

El cantante y ex vocalista de Banda El Recodo está en Tijuana como parte de su presentación en Las Pulgas.

Con 29 años de trayectoria y 42 años de vida, el intérprete se dijo emocionado del cariño y homenaje en vida.

No puedo hablar mucho, me siento muy emocionado, yo vengo de una familia humilde y siempre lo dije que cuando la vida me sonría de una manera distinta como hoy, siempre seguiré humilde”, apuntó.