Los rechazan en El Chaparral y se van a albergue

Tijuana, BC.- Ante la negativa de ser recibidos en el campamento en El Chaparral, un refugio para decenas de migrantes haitianos ha sido el albergue ubicado en la Unidad Deportiva Reforma, ubicado en la delegación Mesa de Otay.

Con una capacidad para 250 personas, el albergue abrió sus puertas el martes a partir de las 4 de la tarde y hasta la fecha se han puesto en funcionamiento 85 colchonetas.

La Dirección Municipal de Atención al Migrante se movilizó con cobijas brindadas por el DIF y un sistema de acceso controlado que incluye formatos de registro para familias completas y también de modalidad individual.

Te puede interesar: Migran por 11 países para solicitar asilo humanitario en EU

Punto de atención médica en albergue

Con un punto de atención médica, el establecimiento lleva un registro del peso, estatura, presión arterial y chequeo de glucosa de los individuos que ingresan.

Además una vez ingresados, los migrantes reciben dos cobijas por persona, o cuatro por familia.

De las 72 personas que se encuentran actualmente en el lugar, la gran mayoría son haitianos.

Te puede interesar: Cedhbc participa en ‘Foro consultivo para la creación del protocolo de atención a la población migrante’

Quiere quedarse en Tijuana

Uno de ellos es Robinson, cuyo deseo es quedarse con su familia en la ciudad de Tijuana.

Robinson recientemente llegó a la ciudad, donde se reunió con su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos.

Dijo que uno de los problemas que ha enfrentado es encontrar vivienda, por lo que actualmente buscó refugió en el albergue temporal.

Te puede interesar: Depresión y ansiedad, síntomas que padecen los niños migrantes

Agregó que cuenta con la manera de pagar una espacio para poder darle seguridad a su familia y no pasar, frío ya que estos últimos días la han pasado muy difícil por las lluvias.

“Pudiera buscar trabajo, pero de qué me sirve buscar trabajo si no hay casa para uno descansar”, dijo Robinson, quien asegura de primero encontrar un domicilio y mientras no sea así seguirán en los albergues temporales.