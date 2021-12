Los Hernández fueron despojados por el crimen organizado; solo buscan vivir en paz

Tijuana, B.C.- El crimen organizado se apoderó del rancho y animales de la familia Hernández, quien no tiene ninguna esperanza de recuperarlos. Solo quiere vivir en paz.

Desde hace un mes los Hernández llegaron a Tijuana para salvar sus vidas y pedir asilo humanitario a Estados Unidos, en donde consideran que gozarán de la seguridad que carecieron en su país.

Esta familia está conformada por el papá Daniel, mamá Laura y la pequeña Daniel, quienes eran dueños de hectáreas de minerales de piedra rancho y ganado en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Dichas propiedades fueron trabajadas desde hace 47 años con la intención de heredarlas a los hijos y desde ese entonces pagaban 30 mil pesos mensuales por derecho de piso.

Un día fueron interceptados en el poblado de Chucutitán por los delincuentes mientras otros saquearon su hogar para encontrar los papeles de las propiedades y otros más asaltaron las oficinas de los ejidos con el mismo fin. Era el 24 de junio de este año.

“Por si se nos quiere escapar un venadito”, le decían al señor Daniel, de 64 años, mientras los bandidos limpiaban sus armas.

“Me empezaron a golpear, a decirme que fuera aflojando. Cuando llegamos al lugar donde estaba el jefe en el monte, es un arroyo, ya había como seis camionetas con hombres armados. Dos hombres me golpearon. ‘Queremos que nos des el rancho, queremos que nos firmes los papeles’ me decían”, recordó el ex ejidatario.

“No se puede poner una denuncia en la Procu, porque todo está corrompido, todo es la misma cosa. De ahí acepté, ‘tienes quince días, ya sé dónde vives, ya sé dónde estás, ya sé quién es tu familia”.

Escaparon el 25 de junio, pero tuvieron que modificar una camioneta para pasar desapercibidos, cuando llegaron a la central de autobuses en Piedras Negras, Coahuila, y después a Nuevo Laredo, en donde fueron secuestrados por el cártel de la frontera.

Daniel y su hija estuvieron 15 días en cautiverio, pero la señora Laura un mes, aunque pagaron 130 mil pesos por liberarla.

Cuando fueron liberados los mismos abogados les aconsejaron no denunciar para no provocar la furia de los delincuentes, pues si el caso procedía cobrarían venganza.

Desde que salí de mi casa no me siento segura, yo que más quisiera regresar a mi casa, trabajar, hacer lo que más nos gustaba en el campo, pero ya no. Mi prioridad es mi hija, ponerla a salvo. Yo le digo a mi hermana ‘si algo me llegara a pasar, llévate a mi hija (a Estados Unidos)”, expresó la señora Laura.

Cuando hace un recuento de su vida en Michoacán llora porque el esfuerzo que durante tantos años le impregnó a su hogar se esfumó.

“Empezar desde cero… nos sacrificamos mucho y a veces si me arrepiento porque mi hija me decía ‘vamos a la playa’ y yo le respondía ‘no, porque vamos a gastar dinero y eso es lo que estamos invirtiendo, espérate’. Me arrepiento porque ya no tenemos nada”.



¿Qué le dicen de Estados Unidos?

“Allá dicen que se siente uno más seguro”, dijo Laura.