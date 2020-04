‘Lo peor está por venir’

Tijuana, BC.- “Esto apenas está empezando. La gente no entendió, sigue saliendo. Nos vamos a seguir afectando hasta que la gente entienda y respete la cuarentena. Todavía no hemos visto lo más feo del coronavirus”, dijo Ernesto Flores, paramédico.

También es encargado de las ambulancias privadas Delta 7, que desde marzo se han dedicado a trasladar a los pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19 al Hospital General de Tijuana (HGT) y otras clínicas.

Junto a su compañera Leslie García ha brindado atención a 15 personas, casi todas menores de 40 años y en diferentes niveles de complicación de salud.

Flores recordó a la primera persona sospechosa de coronavirus que atendieron, quien se encontraba en el Aeropuerto de Tijuana después de un viaje a Estados Unidos y a quien tuvieron que llevar al HGT por instrucciones de las autoridades de Salud.

“La verdad sentimos mucho miedo por no conocer los protocolos y procedimientos que debimos tener. Ahorita seguimos sintiendo miedo, pero ya estamos preparados y enlistados para esto y queremos apoyar a la ciudadanía”, relató.

Ernesto cuenta con más de 30 años de experiencia como paramédico, enfermero militar y se desempeñó también en la Cruz Roja Tijuana, pero ninguna otra contingencia de salud la compara con el coronavirus, por la cual se ha tenido que alejar de sus seres queridos.

“Personalmente les dije que me retiraba de mi familia. Esto es lo más difícil porque tengo hijos, nietos… Mi hija me habla y me pide que vaya a la casa. El que no pueda ir me duele. Pero me gusta mi trabajo y lo hago de corazón”, expresó Ernesto.

El paramédico lamentó que buena parte de la población sea incrédula ante los daños que ha causado la pandemia en Baja California, especialmente en Tijuana, en donde se registran 246 personas afectadas por el coronavirus y 51 decesos por esta enfermedad.

Destacó el dolor que sufren las familias por sus seres queridos que lamentablemente han sido diagnosticados con el covid-19.

“El problema es sicológico, hay mucho miedo. Los familiares también se contagian del miedo, porque no saben lo que van a hacer, lo que pasará. Lamentablemente las autoridades que están encargadas del sector salud no dan información. Entonces entran en pánico”, agregó Ernesto.

Recomendó a la población mantenerse en su hogar mientras se logra controlar la pandemia y al mismo tiempo agradeció a quienes han tenido un gesto de agradecimiento por su labor al regalarles equipo de protección, como cubrebocas, overoles, entre otras necesidades.