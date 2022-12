Lo asaltaron y ahora permanece en cama, solicita ayuda

Tijuana, B.C.- Ángel Ricardo de tan solo 18 años edad padece de Diabetes tipo #1 desde pequeño, junto a su mamá y hermanos llegaron a Tijuana hace dos años para buscar mejores oportunidades de trabajo, al no tener donde vivir rentaron un cuarto en la colonia conocida como “cartolandia”, donde fue asaltado , provocando secuelas que hoy no le permiten estar de pie.

"Quiero tocar corazones para que puedan apoyarme con mi hijo, yo tengo fé en que él se va a levantar, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Me desespera verlo así porque él es de las personas que llega temprano, viene a vernos, llega y me pregunta como estoy, como amanecí", con lágrimas en los ojos cuenta la señora … quien es madre de Ángel.

"Yo tengo un tumor en la cabeza que no pueden operar por el lugar de esta, es muy difícil pero no me ha impedido estar a cargo de mi hijo", agregó.

La señora explicó que cuando vivían en Veracruz no tenían muchas oportunidades y debido a la diabetes que padece Ricardo se vio obligado a abandonar los estudios cuando apenas cursaba su primer año de secundaria.

"Estábamos nosotros mirando para que pudiera terminar su secundario porque debido a su enfermedad ya no pudo seguir estudiando. entonces queríamos que volviera cuando me lo asaltaron. Le pusieron un cuchillo en el cuello, el problema es que con su diabetes con poquito susto se pone mal con el azúcar"

Sus vidas se estaban acomodando, ella trabajaba limpiando casas, su hijo haciendo trabajos en la construcción cuando un asalto les cambió todo hace dos meses y ella tuvo que dejar de trabajar para dedicarse 24/7 a Ángel.

El día que lo asaltaron llegó tranquilo, nos dijo que lo acababan de asaltar, que le robaron su celular, pero cambio su color, dejó de comer, no tenía hambre, se encerró a su cuarto, comenzó con calentura y dolor de huesos".

Esta familia también está participando para ser beneficiada en el Cobertón Navideño, campaña que año con año Periódico FRONTERA realiza para ayudar a las familias que más lo necesitan regalando cobertores o cobijas nuevas y en bien estado, así que si deseas hacer un donativo lo podemos recibir en las instalaciones.

"Aquí nomás nos entra mucho frío, dormimos con una sabanita cada uno. si nos pueden ayudar con Ensure Care y con lo que guste, tengo otro hijo que es autista. si pueden con despensas, lo que puedan ayudarme", apuntó.

"Me dice que lo perdone por como esta, por no dejarme dormir, pero yo le digo que no, la enfermedad así es, no es porque él quiera estar enfermo y desgraciadamente estamos en un lugar que está en foco rojo, donde quiera estan asaltando, donde quiera están golpeando", dijo resignada y entre lágrimas mientras acomodaba a su hijo en la cama.

Si deseas contactar a esta familia directamente puedes hacerlo a través del número de teléfono: 664-727-08-54.

Número de cuenta para ayudar BanCoppel: 4169 1608 1187 0428.

Ubicación: “Cartolandia”, colonia Nueva esperanza, donde termina Amazon en la Iglesia cristiana hacia arriba a orillas de Vía Rápida Alamar.

Estaremos recibiendo cobijas y cobertores en las oficinas de periódico FRONTERA ubicadas en Vía Rápida Poniente #13483, colonia Anexa 20 de Noviembre, tiene hasta el 31 de diciembre. Quienes no puedan acudir personalmente a entregar las cobijas, pueden comunicarse al teléfono 664-622-9900 para que alguien de FRONTERA acuda por la donación.