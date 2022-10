Litigio por planta fotovoltaica no es ‘revancha política’

Tijuana BC.- La imputación de delitos en el caso de la planta fotovoltaica a funcionarios de la anterior administración estatal no es por motivo de revanchas políticas ni asuntos personales, aseguró el Consejero Jurídico del Gobierno de Baja California.

Juan José Pon Méndez reiteró que el Poder Ejecutivo del estado no tendrá pactos ni acuerdos de impunidad con ningún ex funcionario o involucrado en el contrato de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy.

Se han generado un sinfín de comentarios y especulaciones sobre este tema y hasta cierto punto es inevitable pero es importante puntualizar que en la administración pública no hay pactos ni acuerdos de impunidad”

Declaró.

Buscan aplicar ley

Pon Méndez mencionó que la administración estatal buscará que se aplique la ley a los involucrados y a toda persona que esté relacionada con un delito en general.

“No es un tema de revanchismo político, no es un tema personal, nosotros respaldamos y respetamos el trabajo del Poder Judicial del Estado y si ellos toman una determinación nosotros vamos a respaldarla”, aseguró.

El Consejero Jurídico aclaró que evitar una crisis financiera es la principal razón del litigio y del proceso jurídico que se lleva a cabo por la cancelación del proyecto de la planta fotovoltaica orquestada durante la administración estatal anterior.

“Debemos sancionar a aquellas personas que nos pusieron en esta situación, con un acto que evidentemente es ilegal y que afecta a los bajacalifornianos, este proceso continúa abierto y estaremos al pendiente de lo que acontezca”, añadió.

Pon Méndez puntualizó que los inculpados sí pueden ejercer el derecho de acercarse para lograr un criterio de oportunidad, por lo que el gobierno del Estado estará abierto a dicha posibilidad.