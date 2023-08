Lauren Sánchez, vicepresidenta de la fundación de Jeff Bezos, visita Tijuana

Tijuana, BC.- Lauren Sánchez, vicepresidenta de la fundación Bezos Earth visitó la ciudad invitada por las organizaciones This is about Humanity y Tijuana sin Hambre, para alimentar a menores que viven en refugios.

De acuerdo con una publicación en cuenta de Instagram, la también periodista dijo que se trató de una experiencia conmovedora cruzar la frontera para echar la mano a los más necesitados.

Su resiliencia y espíritu tocaron profundamente mi corazón”, expresó.

Prepara alimentos con sus hijos

Sánchez, pareja de Jeff Bezos, fundador de Amazon, narró que acompañada de sus hijos, se reunió para preparar alimentos y repartir mochilas con juguetes y suministros esenciales.

Agradeció a Elsa Collins, confundidora de la organización This is about Humanity y a la fundación Tijuana sin Hambre por la labor que realizan en este lado de la frontera.

“Ver las sonrisas en sus rostros y sentir su gratitud me calentó el alma”, agregó.

En la publicación se puede ver también su visita a la zona del muro fronterizo en Playas de Tijuana.