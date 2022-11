Fundador de Amazon, Jeff Bezos, dice que regalará la mayor parte de su fortuna

NUEVA YORK.- Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dijo que regalará la mayor parte de su riqueza durante su vida, volviéndose el último multimillonario que promete donar gran parte de su vasta fortuna que, según estima la revista Forbes, tiene un valor "en tiempo real" de unos 124.100 millones de dólares.

Bezos hizo el anuncio en una entrevista conjunta de la CNN con su novia Lauren Sánchez que se publicó el lunes. El multimillonario no especificó cómo o a quién regalará el dinero, sin embargo, explicó que la pareja estaba creando la "capacidad" para hacerlo.

La parte difícil es averiguar cómo hacerlo de forma apalancada. No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Se necesitó mucho trabajo duro y compañeros de equipo muy inteligentes. Y estoy descubriendo -y Lauren está descubriendo- que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es realmente difícil", dijo Bezos durante la entrevista.