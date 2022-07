Lanzan guía para migrantes en Tijuana

Tijuana, BC.- El Ayuntamiento de Tijuana lanzó este jueves la guía para atención a los migrantes en la cual podrán obtener orientación correcta para llevar a cabo el proceso de asilo humanitario en Estados Unidos.

Enrique Lucero Vázquez, director municipal de Atención al Migrante, detalló que dicha guía se distribuirá en los distintos albergues de la ciudad, así como en aeropuertos y puntos cercanos a las garitas hacia Estados Unidos.

“Lo importante es que la gente sepa que hay una oficina de atención al migrante que los va a recibir, que va a resolver sus preguntas y también contamos con otra oficina en enlace que se encuentra en la zona centro”, aclaró.

Directorio de consulados

Lucero Vázquez describió que en dicha guía se podrá encontrar el directorio de los consulados de Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití, así como de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como Unicef.

“Esto va a beneficiar a toda la comunidad migrante que esté y que llegue a la ciudad, estamos hablando que diariamente llegan entre 200 y 500 personas, ya sean retornados, que llegan de Michoacán o de otros países, es incontable”, dijo.

Por su parte, la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez expresó que el ayuntamiento trabajará en mejorar la inclusión para mejorar la práctica de los Derechos Humanos de los migrantes.

Mejora en los derechos humanos de migrantes

“Somos la embajada del mundo, hoy más que nunca es urgente demostrar nuestra solidaridad, respeto y trabajo hacia las personas de todo el mundo”, aseguró.

Caballero Ramírez aseguró que el ayuntamiento tomó la responsabilidad del conflicto migrante por lo que impulsó el proyecto para mostrar apoyo a la comunidad migrante que ha llegado a la ciudad.

“Nosotros no pasamos de largo diciendo que no nos toca, como municipio nos corresponde velar por todos los ciudadanos y si otros entes gubernamentales no le entran, nosotros sí”, puntualizó.