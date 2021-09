Lamenta SSPC homicidios en la ciudad como el de menor en Playas de Tijuana

Tijuana, BC.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Cruz Camarena, lamentó los homicidios registrados en los últimos días en la ciudad, entre ellos el de una menor de edad en Playas de Tijuana.

En atención a medios, el funcionario municipal dijo que al parecer se trata de un ataque directo.

Sin embargo, falta escuchar el dictamen que dará a conocer en su momento la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es un hecho abominable, no solo lamentable, no encuentro un calificativo porque no fue un fuego colateral, a reserva de que la fiscalía lo determine, pero desde mi entender no fue un daño colateral tampoco fue una bala que haya rebotado”, declaró.