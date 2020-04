Lady Gaga une al mundo en concierto

“Mi sueño es unir a la gente a través de la música”, dijo Lady Gaga en 2016, sin imaginar que, en 2020, en plena pandemia sanitaria del coronavirus, lograría hacerlo realidad.

Ayer, la industria musical del mundo se unió con el histórico concierto virtual One World Together At Home, una iniciativa de Lady Gaga, llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen, que tuvo el fin de juntar fondos para contribuir en la lucha contra el Covid-19.

La encargada de arrancar el concierto fue la anfitriona Lady Gaga, quien se mostró honrada de formar parte de este show benéfico y cantó “Smile”, interpretándola a piano.

The Rolling Stones

Ni la distancia o la pandemia del coronavirus es capaz de detener a The Rolling Stones, quienes aparecieron en las pantallas del mundo para el concierto virtual One World Together.

El primero que apareció en la pantalla fue el inigualable Mick Jagger, quien invitó a todos a cantar “You Can´t Always Get What You Want”.

A la pantalla, desde sus respectivos hogares, le siguieron Keith Richards y Ronnie Wood con la guitarra y el bajo. Quien tardó en unirse por problemas de cámara fue Charlie Watts, quien causó conmoción y gracia en redes sociales, al tocar una “batería invisible”.

Paul McCartney y Elton John

Sir Paul McCartney dio un mensaje sobre la importancia de hacer presión a los líderes mundiales para combatir la pandemia mundial del coronavirus. Además de incitar a sus seguidores a hacer presión a los líderes mundiales para proteger a sus naciones del coronavirus.

Por su parte Elton John con su música dio esperanzas y ánimo a sus seguidores con la canción “I´m Still Standing” y lo dedicó a los trabajadores de la salud que se esfuerzan por atender a los pacientes de coronavirus.

JLO y Taylor Swift

Jennifer López llenó Twitter de comentarios positivos con su interpretación de “People”. La llamada “Diva del Bronx” reflexionó sobre la necesidad de abrazar a nuestros seres queridos.

Mientras que Taylor Swift dedicó la canción Soon you’ll get better”, el cual dedicó a las personas que tienen un ser querido enfermo de Covid-19.

Cabe recordar que Taylor escribió esa canción a su mamá, quien lleva años luchando contra el cáncer.

¡UN CIERRE HISTÓRICO!

Lo mejor se guardo para el final. Lady Gaga hizo una icónica colaboración musical con Celine Dion, Andrea Bocelli, John Legend y el pianista Lang Lang para cantar juntos “The Prayer”.

Cada uno desde distintas partes del mundo, se unieron en perfecta armonía para dedicar una oración por el bienestar global y por aquellos trabajadores de la salud que luchan por combatir el coronavirus.

"Rezo para que sean nuestros ojos y nos miren a dónde vamos. Y ayúdenos a ser sabios, en momentos en que no lo sabemos", cantaron, colectivamente.

"Que esta sea nuestra oración cuando perdamos el camino. Llévanos a un lugar, guíanos con tu gracia, a un lugar donde estemos a salvo".