La no aceptación de vacunas en EU es por guerra comercial, asegura Jaime Bonilla

Tijuana, BC.- Hay preocupación porque Estados Unidos y países europeos no reconocerán las vacunas Sinovac y Cansino, para permitir el ingreso a su País, pero la responsabilidad de nosotros es que ustedes estén sanos y salvos, que no se nos mueran, precisó el gobernador Jaime Bonilla.

Durante su informe de este día, Bonilla Valdez, puntualizó que el hecho de que no acepten esas vacunas no es porque sean malas, es porque traen una guerra comercial entre los dos países (China y Estados Unidos).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A ese respecto, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que se va a crear una comisión entre Estados Unidos, México y Canadá, para abrir la frontera y ése será un punto que van a tocas, es decir, cuáles vacunas van a aceptar como vacuna Covid válida.

Agregó que seguramente en las primeras fases de las aperturas habrá restricciones y no todos van a poder cruzar.

Preocupación del Gobierno del Estado

Bonilla Valdez refirió que no era su preocupación el cruce fronterizo, sino que no se muriera la gente y se aplicó la vacuna disponible, pues los temas comerciales internacionales no le importan al doctor ni a su servidor, pues a ellos les toca salvar vidas.

Por su parte, Pérez Rico, dijo que las vacunas Cansino y Sinovac son dos de las vacunas que más se aplican en China, que es uno de los países con menor incidencia, es decir, las vacunas funcionan perfectamente.