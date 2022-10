La moda de Baja California llega al Cecut

Tijuana, Baja California.- Con una pasarela de tres diseñadores de Baja California y con talleres sobre la moda, arrancó el evento llamado “La Baja está de moda”, en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (Cecut), este jueves.

Uno de los talleres fue impartido por la fashion stylist, Montserrat Murillo, llamado “El poder de la primera impresión”, en el cual habló sobre la importancia de la imagen desde calzado hasta higiene personal, durante su presentación realizada en la explanada del Cecut.

Otro de los workshops del día llamado “Styling Editorial”, fue presentado por uno de los fundadores del evento, Luis Cobos, quien ha sido estilista personal para celebridades como Saúl “El Canelo” Álvarez, y habló sobre el estilismo y la importancia de la moda.

No es ningún hilo negro, suena clichado pero lo que llevas dentro es lo que trasmites, no importa si vistes caro o si portas o vistes con ropa ‘low cost’ o incluso si no tienes la identidad propia, cuando eres una persona bonita por dentro, la belleza interna si se trasmite”, contó Cobos, sobre el estilo personal a esta casa editorial.