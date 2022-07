La hazaña de Luis Arturo Chávez: Juego Perfecto para Tijuana Municipal

Tijuana, B.C.- Luis Arturo Chávez es el nombre del joven que escribió una historia perfecta para la Liga Municipal de Tijuana en el nacional de la categoría Colt que se juega en Chihuahua.

Lo hizo sin permitir carreras, hits, dar bases por bolas o dejar pasar a alguien a la inicial, simplemente salió fino, ponchó a siete y sacó las siete entradas con 56 pitcheos ante la selección de Ciudad Juárez en el campo Emiliano Zapata. Juego Perfecto.

“Me di cuenta como en la tercera entrada, pero no quería decir nada para no ‘salarlo’”, comentó el pitcher derecho sobre cómo vivió out tras out. “Iba con la mentalidad de ganar el juego”, agregó el pelotero que participa en la categoría para jugadores entre 15 y 16 años.

La gran hazaña

“Se siente bien ver todos esos comentarios y recibir tanto apoyo”, dijo sobre el impacto que ha causado su logro en redes sociales entre todos los integrantes de la Municipal.

Arturo Chávez es su papá y su manejador y compartió lo que fue experimentar esa sensación hasta el último out. “Era un nervio fuerte esperando la hazaña. Pero llegó a la última entrada y ponchó a los tres para cerrar con broche de oro”, describió sobre la labor de su hijo.

Tuvo mucho apoyo del cuadro, es un gran éxito. Tirar un Juego Perfecto, en un Nacional, no cualquiera”, apuntó.

La Selección de la Liga Municipal espera disputar las finales del nacional en los próximos días, luego de librar la primera fase con récord de 6-0.