L.A. Park es el nuevo rey en The Crash

Tijuana, B.C.- L.A. Park se fue de Tijuana con la máscara rota, el cinturón de The Crash sobre sus hombros y el público del Auditorio Municipal a sus pies.

Uno de los luchadores más queridos por la afición, salió avante de una electrizante contienda donde despojó de su título a Cinta de Oro y dejó sin oportunidades al Texano Jr y al debutante Pierroth de la nueva generación.

Por momentos lo que sucedió en el cuadrilátero y sus alrededores era una guerra sin tregua, hasta el referí fue golpeado cuando Texano Jr despojó de su cinturón a la ‘huesuda’ (el que es parte de su traje) a lo azotó lo que ocasionaba un poderoso estruendo al contacto.

Campeón peso completo

Y cuando más caos vivía L.A. Park, en escena aparecieron sus hijos para salvarlo y quitar del camino al ex WWE y al Texano Jr. Cuando ‘La Auténtica Parka’ recobró la conciencia embistió con una lanza a Pierroth, para la oportuna reacción del referí y su conteo de tres para proclamarse como campeón peso Completo de la promotora.

Gracias tijuana muchas gracias pic.twitter.com/V5pBF7vTL5 — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) July 2, 2022

“Felicidades L.A. Park, al parecer le ganaste al pez más fácil en su debut”, recriminó el Texano Jr con micrófono en mano. Pierroth se ofendió y dijo que el ahora campeón “no era lo que le habían contado”.

Fiel a su estilo, con palabras altisonantes y actitud retadora, L.A. Park apartó a los dos de cualquier polémica y hasta retó a Pierroth a un ‘máscara vs. máscara’ para intimidarlo.

Conmovido por los aplausos y comentarios de los más de 4 mil asistentes, citó a José Alfredo Jiménez para despedirse de Tijuana. “Yo he ganado más aplausos que dinero, el dinero no sé ni por dónde lo tiré, pero sus aplausos esos los traigo aquí adentro y ya no me lo quita nadie, esos se van conmigo hasta la muerte”.