Konnan será homenajeado en la Triplemanía de Tijuana

Tijuana, B.C.- Dentro de la función de Triplemanía habrá un emotivo homenaje para Carlos Santiago Espada, mejor conocido como Konnan.

En esta ciudad debutó el 6 de enero de 1987 (Su cumpleaños) y fue la cara principal de la lucha extrema. Aprendió de Rey Misterio Sr, Psicosis, Damián 666, Halloween, entre otros para consolidar su gran carrera dentro de los cuadriláteros que lo hizo conocido en México y en circuitos independientes de Estados Unidos.

“Con mucho gusto y humildad yo vengo a Tijuana, aquí tuve el gusto de luchar para el mejor promotor de esta ciudad, Benjamín Mora, era un genio creativo. He tenido la suerte de tener muchos mentores”, reconoció.

Mi legado va a seguir

Nació en Cuba, tiene ascendencia de Puerto Rico, también vivió en San Diego, pero si en un lugar siente como propio es esta ciudad: “Tijuana es mi casa, siempre la he representado. Lo más bonito que me llevo es al caminar las calles de aquí, alguien me para y me dice ‘recuerdo cuando te vi contra el Perro Aguayo’ o me traen una foto de cuando estaban morros en las luchas y ahora los veo con hijos, quiere decir que mi legado va a seguir”, compartió.

Te puede interesar: Cartel revelado para Triplemanía en Tijuana

Actualmente es Director de Talento en la AAA. “Espero puedan venir a compartir conmigo esa noche, nos hemos sentado a preparar un programa de cinco estrellas” dijo sobre la función del 18 de junio en el Estadio Caliente.

Su salud ha mejorado en los recientes meses: “Necesito un transplante de riñón. El Covid me deshizo completamente, por lo menos estoy aquí contando esto, la muerte me estaba tocando la puerta y yo no le quise contestar”, contó.

Te puede interesar: El Hijo del Santo festeja doble en Tijuana

Entre sus metas está hacer una gira de despedida, solo la última fecha tiene una sede segura: “Haré una gira de despedida, le quiero decir adiós a todo mi público. Yo me lastimé y no me pude despedir como quería. La última tiene que ser aquí, donde empecé tiene que terminar”, finalizó.