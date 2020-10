Karla Ruiz encabezará un gobierno sin ataques

TIJUANA, B.C.- El 23 Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la presidenta municipal, Karla Ruiz MacFarland, será abierto al diálogo dejando de lado los ataques.

En entrevista con Frontera, aseguró que durante su gestión mantendrá su autonomía a pesar de que existan voces que opinen lo contrario.

Dijo que uno de sus principales retos a los que se enfrenta es mantener un gobierno institucional sin influencias de nadie, ya que buscará escuchar las necesidades de la ciudadanía con la finalidad de unir esfuerzos por el municipio.

Entre los temas que atacará se encuentra el de la inseguridad, el cual, sin dejar de lado el combate por parte de la Policía Municipal, se enfocará en el tema preventivo que se ha dejado abandonado por muchos años.

Por lo que hasta el momento no tiene contemplado cambiar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

¿Cómo se siente con esta nueva responsabilidad?

Me siento muy comprometida de verdad, porque fue un trabajo que empezamos en equipo, entonces compromiso de poder seguir con el Plan de Desarrollo Municipal que ya tenemos, dar continuidad a las cosas que empezamos con el presidente municipal con licencia, y con un compromiso hacia los tijuanenses, yo soy una persona fronteriza al 100%, he vivido aquí toda mi vida, entonces siendo ese compromiso de que no puedo fallarle a toda la gente y también un compromiso enorme por toda la solidaridad que recibí por muchas mujeres, no tanto hacia mi persona más a la investidura, de que ya por fin llega una mujer a este lugar, entonces me siento con ese compromiso hacia ellas.

¿Alguna vez pensó que pasaría a la historia de la ciudad como la primera alcaldesa de Tijuana?

No, yo siempre he sido de las personas que he trabajado toda una vida, pero no me gustaba estar en frente. De hecho cuando tenía un programa de televisión era la productora, ni siquiera lo conducía y siempre mi trabajo ha sido en lo que menos me vea mejor, que se vean los resultados y no yo, entonces si me ha costado un poquito de trabajo esto, pero ahorita represento a todos los tijuanenses, le debo respeto a esta investidura, al cargo que tengo; nunca imaginé, pero estoy contenta.

¿Algunos de los temas en que se va enfocar durante su gestión? ¿Algún tema que le preocupe en específico?

A todos nos preocupa la inseguridad, yo me imagino que si pregunto que si han tenido un episodio de inseguridad en su vida, los que hemos vivido aquí no nos gusta y cualquier persona que viene a la ciudad quiere salir tranquila, si me preocupa, pero creo que debemos de trabajar en lo que nos toca, al municipio en cuestión de seguridad nos ha tocado el área preventiva, entonces si me queda claro que tengo que trabajar de una manera coordinada con el Gobierno del Estado, con el Ejército, pero también quisiera enfocarme en esa área social y preventiva que a lo mejor no hemos explotado.

Foto: Sergio Ortiz

Si tenemos tanto narcomenudeo también es porque hay un problema de consumo en la sociedad, si hay homicidios ¿Cómo es posible que las armas que están prohibidas aquí en México las obtengamos tan fácilmente?

Creo que es por la situación que tenemos de frontera estamos con un país que allá es fácil comprar un arma, entonces son todas esas inquietudes que siento que debemos abordar el problema de raíz, no parar lo otro, me queda claro que el combate a la delincuencia, pero también creo que debemos trabajar de una manera coordinada con diputados, con senadores porque hay un esfuerzo coordinado, pero también hay ciertas leyes que no nos ayudan.

¿Presentará algún plan de trabajo?

Vamos a continuar con el mismo, nomás que sí quisiera como ponerle mi toque, mi personalidad a la hora de ejecutar, ya está establecido, teníamos el combate a la delincuencia, a la corrupción, pero a lo mejor poderle yo poner un poquito de estas ideas que yo traigo.

¿Cómo alcaldesa suplente usted tiene libertad de hacer cambios?

Sí tengo la libertad, pero tampoco vengo con esa actitud, para que nos estamos dividiendo más, lo que quieren los ciudadanos es continuidad y ver que se trabaje en equipo, al menos yo como ciudadana eso es lo que espero de las personas que son líderes, entonces yo vengo a trabajar como entré, tengo una excelente relación con el alcalde, mucho respeto, agradecimiento por la confianza que deposito en mi y la verdad no soy de las que llegan solo para dividir, pero hacer lo que tengo que hacer, trabajar.

¿Cuál es su opinión sobre estas diferencias que hubo entre el alcalde y el gobernador?

Yo opino que es de ellos y la verdad ahorita que estoy en este momento uno de mis retos es mantener la institucionalidad, le he pedido a todo mi equipo que esté igual, o sea trabajar por el bien de la ciudad y ser institucionales.

Los trabajamos en gobierno municipal nos toca resolver las cosas como el alumbrado, la basura, las calles y no debemos de meternos tanto en temas políticos sino trabajar en beneficio de la ciudad para obtener las mejoras que queremos.

¿Cómo es su relación con el fiscal General del Estado? Quien es su padre y si esto influirá de alguna manera en el trabajo que va realizar

En mi casa siempre hemos trabajado, somos 4 mujeres, todas independientes, todas hemos trabajado y desde hace mucho la dinámica en mi familia es que lo que es de trabajo es de trabajo y lo que es de casa es de casa.

Entonces yo siempre he tenido muy claro, yo voy hacer institucional, lo que tenga que tratar con la fiscalía lo voy a tratar y creo que las mujeres tenemos ese lado también, de poder marcar una diferencia, lo que es trabajo es trabajo y lo que es vida personal es vida personal.

¿Habrá cambios en el gabinete? ¿Evaluará a los funcionarios públicos? Uno de los nombres más sonados es sobre la permanencia del secretario de Seguridad, Jorge Alberto Ayón Monsalve.

No, ahorita no y lo he dicho, no soy de las mujeres o personas que toma decisiones arrebatadas, no creo en eso, creo que cuando tomas decisión por presión o de una manera visceral nunca es la mejor decisión, o sea las decisiones se deben de tomar conscientes, pensantes y hasta ahorita no y más que evaluarlos, si les dije a todo mi gabinete que también si tienen un proyecto a quererse buscar un trabajo en época electoral que mejor me lo platiquen y podernos quedar las personas que realmente queremos trabajar por la ciudad, no que esté peleada una cosa con la otra, pero como es un gobierno de poco tiempo si quiero que el esfuerzo sea focalizado al 100 y que no haya distracciones.

Queda un año de esta administración, nos podría comentar 3 de los principales retos que piensa atacar durante su gestión

Acabamos de terminar con una época electoral y después otra época electoral, entonces mantenerme de una manera institucional sin influencias de al lado, otro y yo digo que como mujer las opiniones no tanto que me importe, pero mantener mi autonomía porque habrá voces que digan, pero yo mi trabajo me lo van evaluar y 3, ser una persona que llegó a unir, a mi me gustan que me digan las cosas que están visualizando poder tener esa apertura que sea de diálogo y no de ataques.

Un gobierno donde podamos platicar, de unir esfuerzos por la ciudad y no un gobierno de que me sienta con un acoso, esas diferencias llevarlos a un nivel donde puedas dialogar sin meterte en un conflicto, creo que es lo que necesita ahorita nuestra ciudad, los ciudadanos están cansados. Dejar un precedente de que no vienes a gobernar por un partido, por una ideología, por una creencia tuya personal; quiero dejar ese precedente de que si se puede ser así cuando eres líder.

En inseguridad ¿cómo incorporar el tema preventivo a los trabajos de seguridad para atacarlo?

Estaba platicando con el ejército, están llevando las “Jornadas de la Paz”, para empezar desde ahí la palabra me gusta, porque siempre usamos la palabra guerra, crimen, entonces enfocado con el ejército a sensibilizar a la sociedad empezaron con las delegaciones donde había incidencia, empezaron en Playas de Tijuana y se van a ir a la Sánchez Taboada.

Y es también unir, yo creo que en el gobierno, si estas aquí tenemos muchos brazos, muchas herramientas, está el DIF, esta Gobierno Federal de Bienestar, hay muchas cosas no más que no se focalizan, yo si quisiera llegar y platicar ese tipo de situaciones, los recursos y los líderes que tengo en otras áreas, poder unir porque trabajan de una manera independiente y no se focalizan.

En el tema de los feminicidios ¿Cómo atenderlo desde el tema preventivo?

A mi si es algo que me preocupa, mi pregunta es ¿Por qué llegamos hasta esto? ¿Por qué tenemos que llegar hasta la violencia? ¿Por qué no fuimos escuchadas antes? ¿Por qué no se pudieron programas antes? ¿Por qué tuvo que llegar a lo que llegó? Si creo que me debo unir de la mano de asociaciones y de las personas que han pasado por situaciones, en su momento voy a tener un acercamiento con esas personas que están luchando y que lo han vivido de carne propia para escucharlas.

Llega en un momento en donde pasamos por una pandemia ¿habrá algunas restricciones? Aquí en Tijuana hay colonias con casos activos de Covid-19.

Ahorita estoy trabajando de la mano con el doctor Pérez Rico, y sí, es algo preocupante, si debemos encontrar el equilibrio porque también la gente no quiere estar encerrada, es mucho tiempo que han estado encerrados, y hay gente que dice que si no muere por covid muere de hambre, necesitan salir a trabajar, a parte viene la época de frío, viene época de influenza, entonces estar en coordinación con las autoridades de salud, de lo que vamos hacer y poder encontrar el equilibrio.

Por último ¿tiene alguna otra aspiración política?

La verdad yo nunca me ví, no es algo que busqué, sentí que me llegó y ahorita estoy enfocada en sacar esta chamba adelante.