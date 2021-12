¡Juntos Somos Excepcionales! Gran especial Navideño

Tijuana BC.- En estas fechas decembrinas, es momento de reconocer el arduo trabajo de todos aquellos que han aportado durante esta etapa tan dura que atraviesa el mundo entero. Por ello, Certus Laboratorio se dio a la tarea de crear un espacio para todos esos héroes que han arriesgado su vida por la sociedad y que consolidan al sector médico.

Juntos somos excepcionales, este especial navideño que correrá a cargo de Alonso Moreno y su Jazz Big Band para traer una versión única del tradicional Let It Shine. Este 24 de diciembre en punto de las 19:00 hrs. será el mágico momento con especial dedicatoria. Visita las páginas oficiales de YouTube de Certus Laboratorio y Periódico Frontera para seguir la transmisión o bien, quédate aquí y reproduce el video en esta nota. No dejes pasar esta oportunidad y súmate en compañía de tus seres queridos para celebrar esta temporada del año que a todos trae felicidad.