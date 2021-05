Joven tijuanense convierte su pasión por los cómics en emprendimiento

Tijuana, BC.- En Tijuana hay talento de todo tipo, ejemplo de ello es 'Whatsans Comics', un joven de 15 años que a través de cómics expresa sus sentimientos, y comenzó a diseñar playeras como su emprendimiento.

Mencionó que desde que tiene memoria le ha gustado el dibujo, pues le llama la atención crear sus propias ilustraciones y expresarse a través de esto, actualmente es estudiante de preparatoria.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Estudio en una prepa en línea, eso de los diseños de las camisas yo ya hago esto, pero a la vez podría aprovecharlo para mejorar en la calidad de mis dibujos", afirmó.

Sus inicios

Tomó un curso básico de Photoshop, explicó Whatsans Cómics', y piensa en un futuro estudiar la carrera de diseño gráfico para aprender a elaborar logos para marcas.

Destacó que inició con el dibujo como pasatiempo, luego decidió subirlos a Internet para pedirle a la gente opiniones sobre sus ilustraciones, y poco a poco fue dándose a conocer.

"Al principio no muchos me conocían, hasta que pues tenía que hacer publicidad un poco y ya poco a poco fue creciendo, me siento satisfecho porque la gente busca mis ilustraciones", manifestó Whatsans Cómics.

Mamá, la gran impulsora

Su mamá lo impulsó a pensar en emprender su propio negocio, subrayó, y comenzó con el diseño de playeras para sus abuelas que iban a recibir su vacuna contra el Covid-19.

Whatsans Cómics indicó que a través de las camisas busca generar ingresos propios, él se encarga de crear los diseños, y posteriormente lleva la playera para que le impriman la ilustración.

"De las camisas pues tal vez pueda seguir, y creando incluso más diseños, tal vez enseñarle a la gente mis ilustraciones", añadió.

Yhara, mamá de Whatsans Cómics, dijo que desde los tres años su hijo mostró inclinación por el dibujo, y es el medio en donde plasma sus emociones y cómo percibe la vida.

Recalcó que todo lo ha aprendido de forma autodidacta, a excepción del curso de Photoshop, pues incluso tiene un tapete de ilustración profesional que aprendió a usar en una semana.

"El talento de dibujar lo sacan de su papa, y sus hermanos también dibujan, pero no tan apasionadamente como él, puedo atreverme a decir que todavía no alcanza a comprender su potencial, pero podría realmente hacer una profesión de eso", comentó Yhara.