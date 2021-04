Muere el padre del PDF y fundador de la compañía Adobe

Charles Geschke, el padre del PDF y fundador de la compañía de software Adobe, falleció el viernes, según anunció la empresa californiana en un comunicado esta madrugada.



Geschke trabajó para la división de investigación y desarrollo de Xerox en Silicon Valley (California) en lo años 70, donde desarrollo software para trasladar palabras e imágenes a documentos impresos junto con John Warnock, que se convertiría en su socio en Adobe.



Geschke y Warnock, cuyas ideas e impulso fueron ignoradas por Xerox, pasaron a fundar Adobe, un gigante del software que hoy tiene capitalización bursátil de 250.000 millones de dólares, en 1982.



"La tecnología es como los peces, si nos los asas pronto se ponen malos", aseguró Geschke al recordar su frustración para innovar dentro del entonces gigante de la impresión Xerox, donde le decían que lanzar un producto llevaba siete años.

Adobe creó el formato de documentos digitales Portable Document Format o PDF en 1993 y pese a los cambios tecnológicos con el paso del tiempo sigue siendo un estándar de publicación de documentos digitales.La compañía que cofundó Geschke cambió el mundo de las publicaciones, la impresión y la comunicación digital con varios software como Photoshop, Acrobat o Illustrator, que se han convertido en herramientas esenciales para editores y creativos.El meteórico éxito de Adobe lo llevó a ser víctima de un secuestro durante varios días en 1992, hasta que el Buró Federal de Investigación (FBI) lo rescató.En un comunicado emitido el domingo, Adobe lamentó la pérdida de su fundador y aseguró que Geschke falleció rodeado de sus seres queridos, aunque no dio detalles sobre las causas de su muerte.Geschke, nacido en 1939, era hijo de un linotipista de Ohio, que trabajaba trasladando imágenes de placas a periódicos y revistas, un proceso que más de medio siglo después revolucionaría para siempre Adobe.Geschke, que quiso ser jesuita, se enamoró de la computación en los 60, se doctoró en ciencias de la informática en 1973 y presumía de que no había estudiado nada sobre negocios y que lo único que le sirvió fue un libro que le enseñó la importancia de encontrar nichos de necesidades no satisfechas."Adobe encontró una de ellas y el vacío era gigantesco", recordó en un discurso en 2011.