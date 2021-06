Jaime Bonilla exhibe proyecto millonario de Kiko Vega

TIJUANA, B.C.- Durante su informe del domingo 13 de junio, el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, criticó al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid por realizar una inversión millonaria en Baja California Sur, con lo que consideró dinero robado de los bajacalifornianos.

Jaime Bonilla citó una del periodista Rodrigo Rebolledo Ramírez publicada en el Diario el Independiente de Baja California Sur, donde se detalla que Francisco “Kiko” Vega de la Madrid solicitó una renovación de concesión en la zona marítimo terrestre de Buenavista, al Norte de Los Cabos, donde pretende construir una marina de yates con una inversión millonaria.

“El ex gobernador de Baja California ahora con una millonaria inversión nueva, el señor primero se robó el dinero de Baja California y luego lo fue a invertir a Baja California Sur, yo creo que aquí no lo podía hacer porque lo iban a linchar, pero lo que no contaba es que Morena también ganó en Baja California Sur y le van a pedir que rinda cuentas”, declaró Jaime Bonilla.

El reportaje revela que la empresa Anhelo Resort S.A. de C.V. consiguió una renovación de su concesión, por lo cual deberá de pagar una contraprestación de 25 millones de pesos, sin embargo, el desarrollo turístico incluye una marina para más de 500 yates de hasta 200 pies, dos hoteles, lotes residenciales, condominios, áreas de eventos, un campo de golf profesional, tendrá una inversión aproximada de 371 millones de pesos.

“Todos esos problemas que teníamos nosotros los heredamos, incluyendo no pagarle a la UABC, no pagarle a los maestros, no pagar los finiquitos, ese dinero de los finiquitos está ahorita siendo invertido en Baja California Sur, dicen que hay dos cosas que no puedes ocultar, el amor y el dinero, y este señor tuvo un amor pero por el dinero de todos los bajacalifornianos”, expresó Jaime Bonilla.

Asimismo, el gobernador mostró una fotografía que ha estado circulando en redes sociales en la que se ve a Kiko Vega sentado con otra persona en un conocido hotel de Ensenada luciendo distinto con más barba.

“El ex gobernador ha estado con su barba todo disfrazado porque si pasa por las calles le mientan la madre, esa es la realidad y si va a un sobreruedas lo linchan, aquí está el señor organizando cómo va a gastar toda la lana que se robó del estado, una parte la está invirtiendo en Estados Unidos, otra en Baja California Sur y en otros estados, porque le gusta mucho la playa y los barcos, ahí lo tienen disfrazado e incapaz de poder salir a un lugar público”, señaló.