Invitan a participar en Cobertón Navideño 2021

Tijuana, B.C.- Con el motivo de apoyar a los ciudadanos más necesitados, la regidora del Partido Verde, Marisol Hernández Sotelo se dio cita la mañana del lunes en las instalaciones del periódico FRONTERA para formar parte del Cobertón Navideño.

He estado involucrada en este tipo de campañas porque me gusta la participación, apoyando en las causas sociales, en casas hogares, como madre de familia sé de las necesidades y por eso apoyo en donde me lo pidan”, puntualizó la funcionaria del ayuntamiento de Tijuana, quien llegó con más de veinte cobijas para apoyar a la causa.