Invita Marina del Pilar aplicarse vacuna contra la influenza ante temporada invernal

Mexicali, B.C.- Para proteger la salud de la población y especialmente de grupos vulnerables ante esta temporada invernal, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reitera el llamado a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza y proteger su salud, ya que las dosis se encuentran disponibles de manera gratuita en las unidades de la Secretaría de Salud del Estado.

La Titular del Poder Ejecutivo Estatal informó que hasta el momento el Sector Salud del Estado ha aplicado cerca de 600 mil dosis, de las cuales alrededor de 200 ml corresponden a la Secretaría de Salud encabezada por J. Adrián Medina Amarillas, 366 mil al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro mil al IMSS Bienestar y 31 mil al ISSSTE.

Riesgos

La mandatara estatal expresó que, en la época del año en que bajan las temperaturas, es un repunte de casos debido al comportamiento bianual de la Influenza, por tal motivo, la vacunación es una herramienta muy valiosa para contrarrestar las complicaciones de la enfermedad. Agregó que el personal de salud refuerza las actividades de promoción para que la población tenga autocuidado y promueva en todo momento el bienestar de sus seres queridos.

Por su parte, Medina Amarillas, señaló que es importante que los grupos susceptibles como mujeres embarazadas, niñas y niños de cero a cinco años, personas adultas mayores de 60 años, con problemas de inmunosupresión: Diabetes Mellitus, VIH, cáncer, insuficiencia renal; con enfermedades respiratorias: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma, se apliquen el biológico.

Recomendó que para prevenir las infecciones respiratorias se deben seguir las siguientes medidas preventivas: lavarse las manos constantemente, no saludar de beso ni de mano a personas enfermas, no compartir alimentos ni bebidas, lavar constantemente manijas de puertas, no ir a la escuela, ni al trabajo para evitar contagiar a más población.

Además, acudir al médico si presenta síntomas como: tos, malestar general, irritación de garganta, escurrimiento nasal, dolor de oído o garganta, dolor de cabeza leve. Finalmente, reiteró que la vacuna contra la Influenza está disponible en el sector salud y es gratuita.