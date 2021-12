Inicia vacunación AntiCovid-19 para adolescentes de 14 a 17 años

Tijuana, B.C.- En Tijuana inició la jornada de vacunación AntiCovid-19 para los adolescentes de 14 a 17 años de edad, a quienes se les aplicó la primera dosis del biológico de Pfizer.

Desde las primeras horas de ayer miles abarrotaron el módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en donde aunque se registraron largas filas el tiempo de espera fue mínimo.

Para que la atención fuera rápida, el personal de apoyo pidió a los padres de familia permanecer afuera del plantel para esperar a sus hijos y evitar que dentro se formaran aglomeraciones.

Me siento contenta porque es importante ponerse la vacuna para que todos en la casa ya estemos vacunados y no haya tantos riesgos de contraer el Covid-19. Gracias a Dios en casa no nos hemos enfermado, pero yo solo faltaba en vacunarme”, expresó Esmeralda, de 17 años y estudiante de preparatoria.

Mencionó que en su escuela no es obligatoria la inmunización, se siente más segura en el regresar a clases presenciales el 4 de enero de 2022, para lo cual ya cuenta con la autorización de sus papás.

“Si no me hubiera vacunado, no hubieran dejado regresar a clases y para mí hubiera sido más difícil, porque las clases virtuales no necesariamente se aprende”, dijo Esmeralda.

Por su parte, algunos jóvenes en tono de broma comentaron que se sintieron obligados a vacunarse contra el coronavirus para poder estar en contacto con sus compañeros en la escuela o con sus familiares adultos que son población vulnerable de la pandemia.

“Mi mamá me trajo. Ella esperaba más este momento que yo, pero está bien porque es por la salud de todos y creo que ya será obligatorio para todo estar vacunado”, comentó Omar, de 14 años.