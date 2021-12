Maestros de la CNTE en contra del regreso a clases por falta de pago

Tijuana, B.C.- Aunque la Secretaría de Educación anunció que el regreso a clases presenciales será el 4 de enero de 2022, el sindicato de maestros de la CNTE se opuso debido a la falta de pago a los interinos.

Así lo sostuvo el coordinador estatal, Marco Antonio Pacheco Peña, quien aseguró que el gobierno del Estado adeuda entre 400 y 600 millones de pesos a dos mil 500 docentes interinos.

A días de finalizar el año, comentó que la CNTE buscó reunirse con el titular estatal de la secretaría de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, todavía no hay fecha para cubrir el pago pendiente, por lo que existe la posibilidad de que el mismo 4 de enero emprendan una manifestación en la glorieta Cuauhtémoc de Tijuana, a partir de las 8 horas.

“El 4 de enero no se puede regresar a clases si no se les ha pagado a los interinos, no ha habido una respuesta para todos los interinos, ni para todos los maestros y maestras que confiaron en el Usicamm para promoverse como directores”, declaró Pacheco Peña.