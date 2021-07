Inicia reactivación laboral de los adultos mayores

Tijuana B.C.- Debido a la pandemia, los adultos mayores de 60 años no pudieron continuar en sus centros de trabajo, sin embargo, con la reactivación económica se han recuperado los empleos de este grupo etario, el caso más evidente fue con los empacadores.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Baja California durante el primer trimestre del 2020 habían 29 mil 298 personas mayores de 60 años laborando en el sector comercio.

Esta cifra disminuyó a 21 mil 920 trabajadores en el tercer trimestre del 2020, pero se lograron recuperar puestos de trabajo y en el primer trimestre del 2021 se registraron 27 mil 744 empleados en el sector comercio.

Algunas de las tiendas de autoservicio han optado por regresar a su personal mayor de 60 años que ya está vacunado contra el Covid-19, gracias al semáforo epidemiológico en verde.

Ana Lucía, una de las empacadoras de una tienda de autoservicio, mencionó que tuvo algunas dificultades a partir de que la suspendieron de su empleo con la pandemia, debido a su edad.

Yo tengo 67 años, trabajo aquí porque me gusta ganarme mi dinero, no me gusta andar pidiéndole a mis hijos o a otras personas, además me distrae también

mencionó.

Con la pandemia se mantuvo resguardada en su hogar, afirmó Ana Lucía, ya que tenía miedo de contagiarse, pero necesitaba ingresos, pues con el sueldo de su esposo no les era suficiente en ocasiones.

Recurrió a vender paletas en un semáforo cerca de su centro de trabajo, aprovechaba lo que invertía en pasaje para recoger el dinero que les daban cada semana, fruto de las propinas que dejaban los clientes.

“A veces nos daban 20, 25 pesos a la semana, otras veces no nos daban nada, por eso vendí paletitas, porque gastaba en el transporte y a veces no me daban nada, perdía dinero nomás”, expresó.

Felipe Aguirre, empacador, manifestó que se trasladaba desde la colonia Las Torres hasta Zona Río para recoger el dinero que la gente dejaba como propinas, pero este ingreso fue disminuyendo.

Ante esta situación no se dio por vencido, afirmó, recurrió a vender artesanías en la garita de San Ysidro los fines de semana.

Entre él y su esposa sacan sus gastos adelante, aseguró Felipe Aguirre, pues requieren de pagar la renta, entre otros servicios, pero con la vacunación ya pudo regresar a su trabajo el sábado.

“Pues me va más o menos, todavía no hay mucha gente, con eso de que está cerrada la frontera, pero estamos esperando el 4 de julio, con el día de la independencia para que haya más gente”, dijo.

Aumentan solicitudes

Durante la pandemia del coronavirus aumentó la cifra de adultos mayores beneficiados de la Secretaría de Integración y Bienestar del Estado, pasando de 2 mil 400 a 3 mil.

Alma Arellano Rosas, la titular de la SIBSO, informó que para finales del año pasado estaban apoyando a cerca de 2 mil 400 adultos mayores, pero a la fecha cuentan con un padrón de 3 mil.

Uno de los apoyos es el económico, que se da de manera bimestral a las personas de 65 años de edad hasta los 68, ya que después de este tiempo la federación los atiende.

Otro es el programa de “Proyectos Productivos”, también conocido como “Auto Empleo”, en donde los apoyan para que desarrollen una actividad productiva desde sus hogares.

Magdalena Bautista, directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en Tijuana, destacó que se realizaron diversas firmas de convenio con empresas para emplear a los adultos mayores.

Uno de los convenios se hizo hace dos semanas con una cadena de tiendas de conveniencia y otras empresas, reveló, con la finalidad de ofertar trabajos en diversos puestos para los mayores de 60 años.

“No solamente en este tema de empacadores, sino de permitirles realizar otras actividades como en la caja, o alguna otra función dentro de estas empresas, y estamos impulsando a firmar otros convenios”, apuntó.