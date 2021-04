Inicia Estado con expropiación del Club Campestre

TIJUANA, B.C.- La declaración de utilidad pública de la expropiación del Club Campestre de Tijuana fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

En él se argumenta que es necesario que los ciudadanos accedan a espacios verdes en la ciudad, como parte del compromiso con el bienestar, ya que las actividades recreativas y el deporte son necesarios para fortalecer el tejido social.

Señala que la ciudad tiene un déficit de espacios públicos al aire libre, por lo que este complejo, con una superficie de 504 mil 379 metros cuadrados, podría ayudar a cubrir una parte de la demanda de parques.

“La parte poniente no cuenta con dichos espacios públicos, presentando esta zona únicamente un espacio de equipamiento privado conocido como Club Campestre de Tijuana, de uso exclusivo, que reúne las características para convertirse en espacio público”, menciona.

En el documento se argumenta que la propiedad privada puede ser expropiada en caso de cumplir con un objetivo de utilidad pública, que sería el caso del Club Campestre, idóneo para crear un área verde pública.

Es factible: Ruiz Uribe

Alejandro Ruíz Uribe, delegado federal único en Baja California, declaró que si es factible que el gobierno estatal expropie este club, porque la tierra pasó al dominio del estado en la administración del ex presidente Luis Echeverría.

“Los tijuanenses se merecen un espacio verde en una zona tan céntrica, y que sea para disfrute de todos, no hay un solo parque grande desde la línea hasta la presa, entonces la ciudad no puede tener viabilidad si no tiene áreas verdes”, apuntó.

La mayor parte de la existencia del Club Campestre fue abierto a la comunidad, manifestó, pues la comunidad que no era socia podía ingresar y jugar golf o al restaurante, pero de un tiempo en adelante hubo una transición y fue cerrado.

Saldría caro

Álvaro González Contreras, abogado especialista en tema de amparos, explicó que la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado es apenas el inicio del proceso de expropiación, un acto que podría costarle muy caro al Gobierno de Baja California.

La sola declaración no es suficiente, aseguró, ésta debe complementarse con un avalúo para indemnizar al Club Campestre con una suma cercana a los 90 millones de dólares, así como un proyecto y establecer a quién se lo van a ofrecer.

Es un proceso que se lleva aproximadamente en un año, dijo Álvaro González, por lo que a la comunidad jurídica les tomó por sorpresa lo expedito que salió, ya que debe venir acompañado por varios elementos, además de la posibilidad que contenga algunos vicios.

Los administradores del Club Campestre tendrá que presentar sus recursos legales para contravenir a lo referido por el Gobierno del Estado, expuso, pues para expropiar una propiedad, ya sea el Estado o la Federación, tienen que acreditar el interés común de la sociedad.

“Pueden irse por la vía del amparo, o por el tribunal contencioso administrativo, tendrán alrededor de 15 días los afectados para interponer los recursos legales procedentes para obtener una suspensión , por el cual pare de alguna manera temporal este proceso”, comentó.

Elías Flores Gallegos, también abogado especializado en tema de amparos, subrayó que no es la única superficie que existe en la ciudad para dotar de áreas verdes y de esparcimiento al Municipio.

“En el acuerdo de declaratoria dice que se ocupan más de 80 hectáreas para esos fines, pero eso no justifica que tenga que ser necesariamente el Campestre, lo quiere destinar a un parque, a una área de recreación, sin embargo, ya está destinada a eso”, replicó.