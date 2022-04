Inconforma a jugadores de Toros los partidos de siete entradas

Tijuana, BC.- Mientras algunos peloteros opinan que se atenta contra la esencia de su deporte, la Liga Mexicana de Beisbol dice que su apuesta es por la innovación y agilidad este 2022 con un gran cambio con juegos a siete entradas los martes y los miércoles. Casi un tercio del calendario del rol regular se disputará con esta modalidad implementada por la LMB por primera vez en su historia que data desde 1925.

De 90 juegos para cada equipo, 29 serán menos esos dos innings donde empieza a ‘suceder lo fatídico’. Serían 30 juegos, pero la liga retrocedió en implementarlo el primer martes de la campaña por la inauguración en varias plazas. A 16 días del arranque de la Temporada, el circuito que preside Horacio de la Vega hizo oficial el ajuste mediante un boletín, luego de los votos emitidos por los propietarios de cada uno de los 18 equipos.

“Con la intención de reducir el tiempo total de juegos y tener enfrentamientos altamente competitivos” “Tener un mejor producto en sitio y televisión”, fueron algunos de los motivos expresados en el comunicado. Argumenta, que los juegos tienen una duración en promedio mayor a las de tres horas y esta reducción de dos entradas los hará de una ‘duración promedio de dos horas y treinta minutos”.

Jugadores de Toros opinan

La decisión fue tan repentina que en los equipos todavía se analizan las ventajas y desventajas que la reducción de esas dos entradas, que en el acumulado serán 58 innings, lo que se puede traducir como tener 6.4 juegos menos a la planeación original.

Uno de los peloteros que se puso de los ‘dos lados del cuento’, es decir, tanto del aficionando jugador, fue Agustín Murillo:

“Mi opinión como pelotero: Obviamente no me gusta, es la esencia del béisbol. En el caso de los jugadores que están abajo en el Line Up se van agarrar dos turnos por juego, se puede ver en las estadísticas afectadas, en el caso mío, por ejemplo, me faltan ciertos hits para los mil 500, tal vez no los alcance, son bastantes juegos los que vamos a jugar a siete entradas”, dijo el tercera base tijuanense.

“Por el lado del aficionado, neutro, para que los directivos hayan tomado una decisión así de drástica, algo debe de estar pasando que nosotros no sabemos, que solamente ellos en sus oficinas lo platican y sabrán. Solo falta esperar cómo funciona este año esta propuesta”, agregó.

Ricky Álvarez consideró que la situación no está bajo su control y que si tiene que jugar dos entradas o cinco, lo hará.

Más opiniones en contra

Otros como Xorge Carrillo, no están de acuerdo, pero lo asumen: Yo soy de la vieja escuela: No me gusta catchar con una rodilla abajo, no me gusta darle swing para arriba, no me gusta esto del tiempo, pero nos tenemos que ajustar.

Se puede decir que todos nos vamos a ayudar con eso, pero todo esto es mercadotecnia, es dinero y al final de cuentas ojalá nos toque un ‘cachito’ a nosotros.

No me gusta, pero es la nueva era y nos vamos a adaptar”, replicó. A abridores como Manny Barreda, les hubiera parecido una mejor idea hacer la reducción otro día de la semana: “Es algo que tomará un tiempo de ajustar, en mi opinión hubiera sido mejor al final de la semana, ya es cuando los pitchers han trabajado un poco más e inicia el cansancio.

Es difícil imponerse a algo, tenemos toda nuestra vida jugando a nueve entradas en el béisbol profesional”, mencionó.

Algunos prefieren bromear

Un caso curioso es el de Fernando Rodney, el veterano cerrador prefirió bromear sobre el tema: “Está bueno, así puedo tirar dos innings, dos juegos salvados de siete entradas”, reviró sobre el tema.

Los primeras bases y bateadores designados, Efrén Navarro y Ricky Álvarez no se cargan de responsabilidades que no les corresponden: “Eso no es mi decisión, para mi es mi trabajo.

Me firmaron para hacer parte y ayudar el equipo a ganar, sea como sea vamos a jugar”, comentó Navarro. “Uno tiene que venir martes y miércoles a jugar, es algo que no podemos controlar, es una decisión que tomaron, nosotros tenemos que venir a jugar así sean dos o cinco entradas”, siguió Álvarez.

El veterano Agustín Murillo explicó que muchas estadísticas de los jugadores se verán afectadas.

Cuerpo técnico se ajusta

Están bajo estudio por parte del manejador Homar Rojas y su staff técnico cómo se desarrollarán estos juegos en su planeación. ¿Abridores que vayan por las siete entradas? ¿Hacer día de bullpen? ¿Más descanso para algunos brazos? Muchas preguntas están en el aire.

“Buscan que sean juegos competitivos, regularmente donde más huecos tienen los equipos son en la seis y en la siete. En ese parte creo que habría mejor competencia y obviamente los horarios, supuestamente debemos de reducir de 50 minutos a una hora de juego”, dijo el piloto.

“Las cosas van evolucionando, cambiando, habrá partes que estén de acuerdo, otras no. La esencia del juego puede cambiar, aquí la cosa es que la base de los equipos, la dirigencia de la liga en común acuerdo ha llegado a eso, pudiera ser un plan piloto y ver cómo funciona.

No les queda más que aceptar

No nos queda más que aceptar las condiciones como trabajadores”, expandió, Una brazo que se hizo leyenda al venir desde el bullpen a la lomita es el de Isidro “Chilo” Márquez, el nuevo coach de pitcheo de Toros.

Será uno de los encargados principales de administrar el trabajo de los lanzadores ante esta situación.

“Yo creo que se verán bastantes juegos completos, la mayoría de los abridores del martes vuelven a tirar hasta el domingo, podemos darnos el lujo de que vengan por cinco entradas y luego el domingo unas siete.

Yo creo que el sabor del beisbol son las nueve entradas”, mencionó.

“Se me hace un poco difícil, pero la gente sabe lo que hace, todo mundo estamos impuestos a las nueve entradas, yo creo que los relevos cortos o largos los vamos a usar en la seis y en la siete, ahorita un abridor va a tirar cinco entradas nomás. Habrá mucho cambio”, concluyó.

Otros cambios

- Cronómetros en los estadios a partir de junio

- 4 visitas al montículo en juegos de 9 entradas

- 3 visitas al montículo en juegos de 7 entradas

- Cada visita de 30 segundos como máximo

- Cambio de lanzador 2 minutos máximo

- Penalización de ‘bola’ a quien exceda los tiempos